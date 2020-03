Después del COVID-19

Coda . Excusas por haber minimizado el virus en un tuit. Pero algo de ese mensaje es válido: esta crisis no puede ocultar causas de muerte crónicas, en especial aquellas que son producto de la violencia. Líderes sociales siguen cayendo. No podemos olvidarlos bajo el manto de la pandemia.

Superar ya las desavenencias entre funcionarios. Recoger lo mejor de la ciencia así no haya conclusiones finales. Reparar la capa más profunda de la comunidad humana. Para que no solo existamos como personas sino como sociedad.

El estado de emergencia decretado por el Gobierno Nacional era una necesidad. No solo respecto de medidas que hay que tomar para apagar el incendio, sino en sus consecuencias económicas y sociales. Hay situaciones presupuestales, subsidios, quitas a las deudas, serenidad financiera, apoyo a los más pobres, comportamiento ciudadano y fomento de la solidaridad que requieren una legalidad nueva y específica. También hay que buscar que no se bloquee el sistema de pesos y contrapesos. La función legislativa se puede mantener en forma virtual. La Constitución permite el cambio de sede del Congreso. La idea se relacionaba con motines y guerras. Pues ahora se le puede dar un nuevo contenido. Tampoco la justicia puede parar, al menos en lo más urgente. Pero se requiere audacia. Los sectores menos afectados tienen que tributar más como acto de solidaridad colectiva. Discusiones sobre el manejo de la deuda externa son ahora urgentes. El papel del lucro en el sistema de salud tiene que ser revisado. Lo necesario es dejar el lastre de las inequidades, intensificar la solidaridad y aguantar. Pasarán dos o tres generaciones para recuperarnos. Pero se trata de corregir fallas profundas, no simplemente de sobreaguar.