Todo este enredo prueba que la política no solo es dinámica, sino que los caciques electorales tienen clara la dinámica política.

Por el petrismo está la exministra de Trabajo del gobierno de Juan Manuel Santos Griselda Janeth Restrepo. Ella fue senadora por el Partido Liberal inicialmente y no es que esté libre de pecados. La Procuraduría le adelantó una investigación disciplinaria por acoso laboral cuando fue superintendente de Subsidio Familiar. Fuera de eso fue acusada por convertir la Supersubsidio en un fortín politiquero, que manipulaba informes y engavetaba expedientes a su antojo, y que puso a cercanos colaboradores a vigilar cajas de compensación intervenidas para “su propio beneficio”. (Ver Fortín politiquero ).

Ubeimar Delgado fue propuesto por Duque a la Embajada de Suecia, pero tuvo problemas al posesionarse porque no cumplía con los requisitos para el cargo y ahora se dedica a hacerse con la Gobernación a través de López Gil. Delgado es tío de Mauricio Delgado, que fue senador y es hermano del exsenador César Tulio Delgado.

Es importante recordar que fuera de las irregularidades en contratación, el exgobernador destituido Abadía también salió del cargo al comprobarse que le hizo proselitismo al hoy convicto Andrés Felipe Arias. Por eso la Procuraduría General también lo destituyó e inhabilitó, como quien dice, no solo por corrupto sino también por lambón.

Pero lo mejor del candidato a la Alcaldía Ospina Gómez es que ha tenido varios procesos en su contra y, en uno de ellos, por presunta contratación irregular para la remodelación del estadio Pascual Guerrero cuando fue alcalde. Pues, oh sorpresa, el juez ponente de su caso era el magistrado Gustavo Enrique Malo, vinculado al Cartel de la Toga. Y el abogado de Abadía, aliado de Ospina Gómez en esa candidatura, fue el exfiscal Luis Gustavo Moreno, preso por el mismo cartel y por negociar casos en los que Malo era el juez. (Ver Llamado a juicio ).

Uno de los aspirantes a la Alcaldía de esa ciudad es el señor Roberto Ortiz, conocido popularmente como el Chontico. Llega respaldado por los liberales, la alianza entre el Movimiento Significativo de Ciudadanos, el Centro Democrático y el Partido Conservador. Chontico fue candidato en el 2015 al mismo cargo, pero por el Partido Liberal y de ahí su frase celebre: “Hace cuatro años no perdí, sino que aplacé el triunfo”. (Ver Entrevista El País ).

Tomemos algunos de sus datos y traten de no perderse con la cantidad de nombres, lazos, líos e investigaciones.