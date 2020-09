Uno ve y vuelve a ver las imágenes de los fotógrafos sobre los desmanes de los últimos días y cree que volvió a la edad de las guerras. Un ejército de hombres vestidos de verde en un costado, como aguardando las agresiones que más tarde o más temprano vendrán, y otro de encapuchados enfrente, con cuanta arma encuentran en el camino. Los dos, insultando y provocando y acusando, los ojos rojos de ira y de odio, como a la espera de un toque de diana que les ordene cuándo empezar. Y empiezan, obvio que empiezan. No saben en el fondo qué defienden ni qué atacan, o parece que no lo saben. O no les importa. Cada grupo, como los caballeros cruzados de antes, está dispuesto a morir en la lucha, pero en el fondo, muy en el fondo, la gran motivación que los lleva a estar ahí es el odio, un antiguo odio heredado que fue creciendo y creciendo, y que alguien, algunos, a lo largo de los años, se encargaron de atizar para sacar provecho de él. Y del caos y de la muerte. Divide y vencerás.

Uno ve que un político le clava varias puñaladas a otro político, y que a eso lo llama el arte de la “política”, y ve que sus declaraciones son multiplicadas en los periódicos, y ve que sale a la calle y que cinco mendigos le alargan la mano, pero sonríe porque en las encuestas dice que disminuyeron los índices de pobreza y que está liderando la intención de voto para el próximo cuatrenio. Uno ve que a ese político poco le importa su trabajo, y menos, el para qué de su trabajo, sino ser elegido y seguir clavándole puñaladas al otro político y ostentar “el poder” y salir en los noticieros con su sarta de promesas imposibles de cumplir. Y uno lo ve negociando en el “arte de negociar”, que no es otra cosa que darle a la contraparte una buena suma de los impuestos de la gente en forma de “contrato” a cambio de votos y más votos, porque el voto justifica los medios, y lo ve echándole la culpa hasta a los zorros del desierto por sus errores, o por la sangre y la muerte, sin admitir su responsabilidad en nada. Exigiendo reformas que sólo son de papel. A eso lo llama “Política” también. Dividir para vencer.

Uno ve a la gente de a pie indignada, sumándole odio al odio, sin tener a quién creerle, sin confiar en nadie. Temerosa. Ciega. Robotizada. Y uno la ve queriendo hacer justicia con sus manos, aunque no sepa de qué justicia habla, creyendo que “La Justicia” es “Su Justicia”, incendiada por lo que dicen en las redes sociales y en los diarios y los noticieros, tan ardiente y ardida, que ni siquiera se detiene a pensar en que alguien la está llevando a esos extremos, y ese alguien está sacando provecho de su rabia. Uno ve sangre en sus ojos, y ojo por ojo en sus bocas. Todo el que no piense igual es el enemigo. Todo el que no se vista igual es el enemigo. Uno ve, tristemente ve, que a toda esa gente la dividieron y la usaron, y por eso la vencieron, y a uno también.