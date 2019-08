Dolarización

none

En el caso de que Venezuela se dolarice, como sugieren varios economistas, Colombia estaría rodeado de tres países que utilizan esa moneda como medio de pago. En ese momento no faltará quien observe que, por la incompetencia de los gobernantes locales, el dólar habría sacado a Bolívar y a Sucre de los billetes, confinándolos de nuevo a los cuarteles de la historia.

La economía que sí se ha venido dolarizando, aunque de manera parcial y desordenada, es la de Venezuela, bajo las narices de Maduro. Con inflaciones de más del 100 % mensual, el bolívar ha colapsado (¿cómo se les ocurre a los comandantes chavistas denominar bolívar a una moneda que no sirve para nada, que la regalan en los semáforos colombianos? ¿De verdad veneran a Bolívar?). Como sucede en los casos en que la moneda es un chiste —no es un depósito de valor y tampoco sirve para fijar unos precios que cambian con una frecuencia inaudita—, en forma espontánea las cotizaciones y muchas transacciones se realizan en dólares, una moneda estable, reconocida y buscada por todos. Este es, infortunadamente, un privilegio de los más acaudalados. Los pobres, condenados a usar el pobre bolívar, deben transar en esta moneda que cada día vale menos, lo mismo que sus salarios y sus escasos ahorros.