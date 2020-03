¿Dónde están mis datos? 2019

El principal cambio que hubo este año en la evaluación de ¿Dónde están mis datos?, consistió en hacer más estrictos los criterios de evaluación para temas de protección de intimidad. Eso afectó la calificación de las empresas, pero no significa que hubieran bajado sus estándares del año pasado. A partir de este año, ya no nos basta con que tengan políticas de protección de datos. Estamos pidiendo elementos concretos que van más allá de la ley. Uno de los elementos que nos interesa es entender la forma como cumplen la obligación de retención de datos, dado que este es uno de los pilares actuales de la regulación de vigilancia de las comunicaciones.

En un país donde las facultades de vigilancia de las comunicaciones no tienen casi controles y los que hay no funcionan, los informes de transparencia son el único instrumento que da luz sobre aspectos de esta actividad tan necesaria, pero también, tan peligrosa.

Después de cinco años, Claro, Movistar y ETB publicaron algún documento equivalente a un informe de transparencia durante 2019. Estas empresas nos cuentan cosas como, qué autoridades les hacen solicitudes en temas de vigilancia de las comunicaciones, nos dicen cómo cumplen con solicitudes de datos personales, cuántas peticiones para interceptación de comunicaciones han recibido y nos dan datos sobre bloqueos de contenidos. Tigo venía haciéndolo, pero hasta la fecha de corte (septiembre) no había publicado la información para 2019. Directv, tiene un informe que se realiza desde su matriz (AT&T), en éste, presentan los datos del número de solicitudes que les hace Colombia, no los datos al interior del país. Emcali nunca ha publicado un informe.