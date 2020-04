¿Dónde quedan los estratos 3 y 4?

Por lo anterior, es de vital importancia que el Gobierno Nacional mantenga un diálogo constante no solo con alcaldes y gobernadores, sino además con los gremios económicos y también con los sindicatos, para que de manera conjunta piensen en cómo se puede generar políticas públicas que cuiden de la economía del país, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada territorio de Colombia, para que las consecuencias de un nuevo aislamiento extendido a más de un mes, no desate una crisis de empleo que golpearía a las familias de estratos 1, 2, 3 y 4, en mayor proporción y así mismo las den a conocer, es decir, en forma grupal y coordinadamente.

Es muy cierto que el riesgo de contagio de coronavirus se puede disparar en el momento en que las actividades del país regresen a su normal funcionamiento y frente a eso hay que tomar medidas necesarias, que deben estar enfocadas en cómo evitar una pérdida masiva de empleos en la empresa privada, que por más de un mes no generaría los ingresos necesarios para sostener la nómina con que venía funcionando; en como aportar soluciones a las personas que viven en arriendo y que hoy deben escoger entre este o dar de comer a sus hijos. Lo mismo que en el arrendatario que requiere de los ingresos que le generan los inmuebles para su subsistencia. Además de lo anterior, también hay que dar solución a quienes se encontraban en proceso de contratación laboral en el momento en que se decretó la cuarentena y quedaron en el limbo, etc.

Muy buenas las medidas tomadas hasta el momento, pero el problema es que, en primer lugar, estas fueron pensadas para los 19 días de la primera cuarentena y no para el mediano plazo y, en segundo lugar, gran parte de estas van dirigidas a sectores vulnerables del país, y no tanto a los estratos 3 y 4 donde están la mayor parte de los trabajadores, junto con los pequeños y medianos empresarios.