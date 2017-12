Dos cartas de los lectores

Sin violencia contra las mujeres

Debemos insistir en las tareas para lograr una sana convivencia en el hogar. Comencemos por los nuestros. Que los primeros logros se vean realizados en las buenas relaciones humanas y familiares con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos y hermanas.

La ONU, Organización de Naciones Unidas, en la voz de su representante de Mujeres en Colombia, Ana Güezmes, dice: “La violencia contra las mujeres y las niñas es inaceptable, se puede prevenir y ponerle fin es nuestra obligación como generación que cuenta ya con estándares internacionales, leyes y políticas públicas. Tenemos la obligación de hacer un gran pacto social, una inversión sin precedentes y una profunda transformación cultural para lograr cambios reales que pongan fin a todas las formas de violencias contra las mujeres”.

Y en el marco de la campaña Únete, la ONU en Colombia alza la voz durante 16 días consecutivos de activismo que empezaron el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres y Niñas, y finalizan el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

Todos debemos unirnos a estas campañas y extenderlas durante todos los días venideros. CERO violencias contra las mujeres.

Carlos Fradique-Méndez.

Uniandes en Cartagena

Leí en El Espectador que la Universidad de los Andes abrirá una nueva sede en Cartagena. Bienvenida una universidad de la talla de los Andes en cualquier lugar del país. Me sorprende, no obstante, que para el diseño de ésta no se haya tenido en cuenda a proyectistas colombianos y especialmente a exalumnos de la misma universidad, quedando claro que las directivas de la Universidad de los Andes consideran que los profesionales por ellos formados no están a la altura de sus expectativas. ¿Qué mensaje envía la universidad, no solamente a los arquitectos que ha formado y está formando sino a toda la comunidad universitaria? ¿Qué pensarán los alumnos, exalumnos y docentes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes? ¿Dónde están las voces de protesta, no digo de los arquitectos que allí se preparan y que se graduaron de esta universidad, digo de toda la comunidad universitaria? Y, lo más triste, a juzgar por el proyecto que con orgullo abre la página web de la firma Brandon Haw Architecture para la sede de Uniandes Cartagena, a mi modo de ver dista de ser una obra maestra de la arquitectura.

Enrique Uribe Botero. Bogotá.

