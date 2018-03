Dos cartas de los lectores

¡La comida nos une!

Desde siempre, se habla mucho de inmigración: de intolerancia, de xenofobia, de racismo y de otros aspectos negativos, en general. Como si este fenómeno no estuviera relacionado con seres humanos, sino con bestias u objetos.

Los que siempre están listos para señalar con el dedo a los migrantes, ¿nunca han intentado ponerse en su lugar e imaginar cómo vivían en sus países, qué razones los llevaron a emigrar?

El problema principal, para mí (aparte de la empatía: si uno no la tiene, no hay nada que hacer), es el conocimiento del otro. El acercamiento a una cultura diferente es fundamental para entender y aceptar al otro y su “diversidad”.

Puede parecer banal, pero una de las maneras más fáciles para acercarse a otra cultura, después de viajar a otros países, es la de ir a los restaurantes extranjeros o, más simplemente, la de saborear la comida típica de otros países. ¿Quién no quisiera un pequeño restaurante representativo de otra nación en su país? ¿A quién no le gusta el restaurante chino? ¿Quién no ha probado comida japonesa o mexicana? Fuera de Italia, ¿quién desprecia un plato de pasta o una pizza?

Es verdad que a veces las personas tienen prejuicios. A lo mejor es como si tuvieran un poco de miedo en probar comidas diferentes; pero estoy segura de que, si lo intentaran, no se arrepentirían, aunque no les gustara. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho la comida japonesa, pero desde la primera vez que fui a un restaurante japonés me fascinaron sus particularidades. Los administradores eran nipones, estaban vestidos con ropa típica, todo estaba decorado con flores, alfombras, cuadros con escritura japonesa, había mesas muy bajas y se comía solo con palillos. La carta era muy rara: cada plato, en parte, tenía una pequeña historia o un refrán. El resultado fue que me enamoré de la cultura más que de la cocina.

Todo el mundo debería tener pequeñas experiencias nuevas de este tipo. Acercarse a las personas, a las culturas, a las razones que trajeron a los migrantes a nuestro país, en lugar de juzgarlos sin saber nada.

Martina Picciolo. Génova (Italia).

Siguen por ahí

¿Se van a salir con la suya? Pese a que la Fundación Paz y Reconciliación publicó una lista de 30 candidatos, avalados por múltiples partidos, que pretenden aprovechar caudales electorales heredados de personas condenadas o investigadas, nada ha ocurrido. Siguen en el tarjetón, siguen con el aval y, muy probablemente, van a ser elegidos. No hay vergüenza.

María Tovar.

