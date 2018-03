Dos cartas de los lectores

Sobre la eutanasia

Afirman ustedes en su editorial “Permitir la eutanasia para niños y adolescentes” que la eutanasia es un triunfo de la empatía y de la compasión, y que, por ende, decir que la eutanasia es un asesinato, es una visión simplista. Pero tal vez lo simple sea quedarse en evitar el sufrimiento y el dolor. Lo más fácil, ante cualquier dificultad, es querer eliminarla y eliminar aquello que la causa. Claro, todos quisiéramos una vida sin problemas, pero la solución a los problemas, de cualquier tipo, no es eliminarlos, es enfrentarlos, asumirlos y resolverlos. No es lo mismo solucionar un problema que eliminarlo. En su visión simplista de la vida, la enfermedad terminal no es más que un problema y, por ende, hay que eliminarla, en este caso, eliminar a quien la sufre, porque sufre él y sufre su familia. Y así podríamos decir lo mismo del aborto... El drama de una enfermedad terminal es que nos conmina a mirar de frente a la vida, a las razones para vivir. Enfrentar y asumir una enfermedad terminal propia o de un familiar, implica tener algo que decir sobre la vida. Lo simple, lo fácil, es sucumbir al dolor y a la lástima y decir que la vida así no tiene sentido, que no es “digna”. Pero basta ver uno de los innumerables casos de pacientes y familiares en estas condiciones que han hecho de la enfermedad un camino para reencontrarse con la vida, para entender que en cualquier circunstancia la vida tiene sentido, por más difícil que sea. En su visión simplista, salta la pregunta sobre la razón por la cual alguien se tendría que someter obligatoriamente a este proceso... pero no es cierto que sea obligatorio, el suicidio ha existido siempre. Pero esto es muy distinto a que la sociedad acepte que alguien renuncie a buscar la razón de su vida. Una sociedad que afirma que evitar el sufrimiento y el dolor puede estar por encima de encontrar una razón para vivir, es una sociedad demasiado cómoda que no tendrá escrúpulos en seguir dando libertades para eliminar todo aquello que le traiga problemas: los ancianos, los discapacitados y un largo etcétera donde cualquiera de nosotros puede entrar.

Así las cosas, la verdadera discusión no es sobre aprobar o no la eutanasia para los niños y jóvenes. Es sobre las razones que les damos a los niños y a los jóvenes para vivir.

Diego Salgar.

Sobre las elecciones

El orden que imperó en las elecciones del domingo 11 de marzo fue lo más importante. El pueblo de Colombia reafirma una vez más sentirse orgulloso de la democracia.

Luis Forero.

