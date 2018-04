Dos cartas de los lectores

Carta para los jóvenes

Convendría empezar por definir a qué jóvenes me refiero. Diría que a aquella generación que ha crecido escuchando de sus padres y abuelos desgastadas retóricas partidistas sustentadas en la ideología casi que genéticamente heredada del odio y de la venganza, y que, más grave aún, tendrán que vivir en un país sentenciado por un Estado fallido y unos gobernantes incapaces… Jóvenes que, a pesar de lo anterior, le dan a uno la esperanza de que parecen entenderlo todo mejor, tener claras las prioridades, sentir y amar este país y por consiguiente soñarlo como una posible nación en paz… A ustedes les dirijo esta carta. Porque, para mí, son la única esperanza de conseguir algo. Yo, una madre del común, les hago un llamado a imaginar que si a nuestros gobernantes les quedó grande la paz e insisten, unos de manera directa y otros de manera solapada, en hacer “trizas los acuerdos de paz”, serán jóvenes y muchachos como ustedes los que enfilarán de nuevo los ejércitos de la guerra. Jóvenes campesinos, jóvenes indígenas… Seguramente no aquellos que, como ustedes, han tenido la suerte de nacer en “mejor” cuna…Entonces, si sus familias insisten en la guerra, que sean ustedes los primeros en alistarse en los ejércitos de la muerte, y así sus padres serán por lo menos consecuentes.Que sean ellos los primeros en enviar a sus hijos a los ejércitos de la muerte… No que, de manera cobarde, sigan incitando a la guerra mientras sus hijos estudian en el exterior o en las mejores universidades. Es una propuesta para los jóvenes con la esperanza de que hagan entrar en razón a las generaciones que no pensamos en ustedes. En todo caso, disculpen por darles tan poco ejemplo de cordura… por arrebatarles la esperanza de tener un país en paz.

Inés Elvira Restrepo. Bogotá.

¿América Latina, amenazada?

¿Qué amenaza es más preocupante para los países latinoamericanos: la de un país que sufre una dictadura que exporta sus nacionales a los vecinos o la de un país en guerra que exporta violencia?

M. Cristina Quiroga. Cali.

Envíe sus cartas a [email protected].