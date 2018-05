Dos cartas de los lectores

La pugna entre el salario mínimo y los valores en casa

He hecho algunas cuentas con el salario mínimo en Colombia y he llegado a la conclusión de que es éste, en gran parte, el que fomenta la deshonestidad y los antivalores en las familias pobres del país.

Tomaré como ejemplo una familia de cuatro personas de estrato dos en Cali, donde el papá trabaja como obrero y la mamá es ama de casa y cuida a los dos niños.

Pagan un arriendo de $350.000 mensuales, con servicios públicos de $80.000, transporte para que el papá vaya y regrese del trabajo diariamente seis días a la semana de $96.000, servicio de TV de $40.000 y gas natural de $12.000.

Con el salario mínimo de $781.242, más $88.211 de transporte en 2018, he hecho las respectivas restas y les queda para la comida la suma de $2.428 diarios por cada uno.

Si desayunaran una arepa o pan de $500, un agua de panela de $500 y un huevo de $400, les quedarían $1.000 para el almuerzo y la comida de cada uno diariamente.

No he contado con que uno de los hijos o los padres se enfermen y deban ir al médico en su EPS; tampoco he mencionado que los niños y niñas en etapa de desarrollo necesitan proteínas y nutrientes; menos tendré la oportunidad de decir que un sello de pastillas anticonceptivas o condones cuestan como mínimo $20.000. Además, todo esto de espaldas a los derechos de los niños y las niñas, por ejemplo a la recreación.

Quizás es allí donde el papá arriesga su vida, colándose en el bus para ahorrar $2.000 que le permitirán llevar un pan más a su familia; quizás es allí donde la mamá observa que el tendero se equivoca en la cuenta cobrándole menos y calla para luego poder comprar una bolsa de leche que vale $2.600; quizás es allí también donde el niño ve la oportunidad de robar alimentos exhibidos para llevar a su casa, y todos se convierten en... deshonestos ladrones sin valores, porque siempre decimos y sabemos que los valores empiezan por casa.

Me duele mi país.

Arabella Cortés.

¿No agresión?

Los candidatos a la Presidencia firmaron un pacto de no agresión, pero es evidente que las campañas sucias ya están en marcha. Por todos lados abundan los señalamientos injuriosos, mentirosos y que sólo apuntan a explotar el ruido de la gente. Mientras tanto, brilla por su ausencia el contraste entre propuestas de los candidatos. Así vamos a elegir.

Felipe Mendoza.

