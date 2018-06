Dos cartas de los lectores

Es amor

Hay una fuerte controversia existente entre los que creen que los gays pueden adoptar y los que simplemente no lo pueden tolerar. Obviamente, como toda controversia, hay aquellos que simplemente no se logran decidir entre estas dos opiniones, y terminan muy al estilo Fajardo, con un firme voto en blanco. Después de mucho cuestionar a aquellos del bando incluyente, y más importante aún, del bando excluyente pude llegar a una conclusión personal satisfactoria. Observemos objetivamente a las parejas heterosexuales que terminan teniendo un hijo que simplemente nunca quisieron o nunca buscaron, pero por latex roto, o por irresponsabilidad, la esperma logró una victoria satisfactoria en el óvulo de la mujer. Es muy posible que parejas heterosexuales tengan hijos, y es más fácil aun que tengan hijos indeseados. Por el otro lado, las parejas del mismo sexo tienen que hacer y formular incontables vueltas y superar innumerables obstáculos impulsados por el simple deseo de tener un hijo. Una pareja homosexual no tiene un hijo por equivocación, o porque se les rompió el condón, una pareja homosexual logra tener un hijo después de mucho luchar y mucho demostrar que lo merece. Existen dos maneras muy generales de cómo una pareja del mismo género puede concebir hijos, por un lado están las técnicas de reproducción asistida, y por el otro la adopción. Ambas maneras son difíciles de lograr y requieren de tiempo, paciencia, madurez, y más importante aún, ganas, ganas de ser padres o madres. Claro, es posible que aun así existan malos padres, pero definitivamente se puede afirmar que el hijo fue deseado, fue buscado, y no será considerado un error, porque se luchó por él, a diferencia de algunos casos heterosexuales. De hecho, si nos vamos un poco al lado oscuro, en primer lugar quien dejó al niño en adopción fue alguna pareja heterosexual por varias razones y quien lo sacó de ahí fue una pareja homosexual. ¿Qué busca más un niño que amor? ¿Qué importa si son dos madres o dos padres, pero si estos lo aman incondicionalmente? ¿Acaso no estamos buscando que quieran a los niños y no los abandonen? Es amor, es dar amor, y lo único que un niño necesita es amor.

Sophie Hurtado.

Arrogancia joven

Dice mucho que en su primer acto como presidente electo, Iván Duque haya decidido sabotear la paz ordenando la suspensión del trámite en el Congreso de la reglamentación de la JEP. Es evidente que la vocación de centro moderado, mostrada en segunda vuelta, era una estrategia más que una realidad.

Helena Rincón.

