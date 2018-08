Dos cartas de los lectores

¡Queremos metro ya!

¿Cuántos millones hemos gastado los bogotanos en esa vieja aspiración de construir un metro en esta desordenada y populosa capital? Tal vez millones de millones, pues desde hace décadas vienen los alcaldes de turno contratando estudios y estudios, y todavía el proyecto no se hace realidad.

En la actualidad el alcalde mayor, Enrique Peñalosa, tiene un proyecto aterrizado, con dineros del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras organizaciones, pero especialmente el apoyo decidido del Gobierno nacional y, por supuesto, el porcentaje en dinero que le corresponde al Distrito Capital.

Me cuenta un amigo que en Chile los gobiernos entrantes no desechan los programas que vienen en desarrollo de los gobiernos salientes, sino que si son programas que ayudan al desarrollo del país y tienen bases firmes, el gobierno entrante los continúa hasta su culminación y, si es el caso, por el camino los mejora, no importa la ideología del partido que asuma el poder.

Los gobiernos de Colombia debían seguir este ejemplo, para que aquí no se marchiten los buenos programas que vienen en ejecución, porque el gobierno que asume el poder pertenece a un partido con una ideología diferente al anterior. Este es un argumento equivocado, que perjudica el progreso del país. ¡Con el tiempo se ven los resultados que esencialmente benefician a toda la nación!

La construcción del metro en esta desordenada Bogotá puede ser un factor importante para mejorar la movilidad, corregir la intensa contaminación, contribuir con la tranquilidad de los ciudadanos y presentar a propios y extraños un sistema de transporte que desde hace muchos años añoramos y necesitamos los bogotanos (esto de “bogotanos” es un decir, pues aquí en la capital hay más habitantes de todas las regiones que de la misma Bogotá).

Se requiere una oposición constructiva que apoye las buenas obras y fiscalice el manejo de los dineros, que son de todos los contribuyentes, para que se hagan obras completas, donde participen todos los partidos en la selección de las obras, pero que brillen estas obras de principio a fin.

Luis Castellanos García

Sobre los crímenes contra la infancia

Excelente su editorial sobre los abusos sexuales en la Iglesia católica.

Ningún crimen contra la infancia debe quedar impune venga de donde venga. Es de lesa humanidad.

Espero un editorial igual de contundente para los crímenes contra la infancia cometidos por las Farc. y que quedarán en la impunidad con la burla a las víctimas.

Fernando Ríos

Envíe sus cartas a [email protected].