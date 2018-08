Dos cartas de los lectores

Una entelequia social llamada Colombia

Que en Colombia la justicia es totalmente inoperante y que los gobiernos, con sus instituciones, y la sociedad son una entelequia lo demuestran los hechos que ocurren con la Ruta del Sol, pues viendo en los noticieros de televisión, el viernes pasado, unos informes sobre el estado de esta vía, sobre todo en el tramo III, se confirma lo que afirmo.

Todos conocemos los pormenores de cómo las firmas contratadas para hacerla, Odebrecht y las demás empresas colombianas y extranjeras, no solo hicieron todo tipo de marrullas inmorales para que se la adjudicaran, sino que además pagaron sobornos para que se les autorizaran ubicar peajes de más; sin embargo, a raíz del escándalo que se produjo cuando se descubrieron sus engaños, lleva bastante tiempo abandonada y en un lamentable estado, pero se siguen cobrando los peajes, y ante el poco tiempo transcurrido desde su construcción, también se está demostrando que no utilizaron los materiales idóneos, pues está totalmente destruida.

Como este caso en particular, existen muchos otros ejemplos más en Colombia, donde las obras se adjudican a partir de actos inmorales, antiéticos y con sobornos a los funcionarios responsables y encargados de velar por su correcta ejecución, y aunque se demuestren estos hechos, las obras se terminan haciendo, los entuertos siguen funcionando, los engaños se continúan realizando, nadie demanda, las instituciones a cargo de investigar y sancionar no investigan ni sancionan, la justicia no opera y la sociedad sigue como si nada hubiera sucedido. Vivimos en un país donde la indiferencia y la apatía de sus gentes son el caldo de cultivo para que todo tipo de delincuentes, sean estos de cuello blanco, especializados o comunes, encuentren los medios ideales para actuar.

De nada sirven las consultas anticorrupción ni las elecciones populares para elegir funcionarios o dirigentes, si la sociedad es una convidada de piedra, que no reacciona ni ante las más claras evidencias de que sus órganos de justicia no operan y que los gobiernos de turno son solo empresas delincuenciales para esquilmarlas y engañarlas.

Octavio Cruz González.

Evidencias

Sea cual sea el resultado de la Consulta Anticorrupción, la campaña sirvió para que los políticos pelaran el cobre. De alabarla por unanimindad hace unos meses, pasaron a criticarla. Ahí están pintados.

Helena Marín.

