Dos cartas de los lectores

En los aplausos a Bernal y las celebraciones de los periodistas deportivos hace falta la pregunta esencial: ¿cuántos más Egans no estamos viendo por culpa de un sistema inequitativo y excluyente? Esa es la verdadera tragedia.

Un riesgo de encumbrar los relatos del héroe que se construyen “a pesar de” la pobreza, la desigualdad y la ausencia de oportunidades es que nos hace ignorar el necesario debate sobre qué estamos haciendo (y qué no) como sociedad para garantizar que ningún colombiano pase penurias.

Deportistas vs. políticos