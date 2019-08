Dos cartas de los lectores

none

En Colombia, como en el mundo entero, sufrimos hoy la “valentía” de quienes a los cuatro vientos divulgan su ideología de odio contra la humanidad, pero cuando les anuncian un juicio por su responsabilidad como incitadores de la violencia social se echan a temblar, se declaran perseguidos e incomprendidos, porque son cobardes, porque no tienen los cojones necesarios para afrontar las consecuencias de su torcida mentalidad.

Merecen admiración médicos como Rafael Herazo y Mauricio Vera e instituciones como DNDI (Drugs for Neglected Diseases Iniciative, en inglés, que traduce en castellano Iniciativa por Medicamentos para Enfermedades Olvidadas). La enfermedad es causada por la picadura de un insecto conocido como pito y con varios otros nombres en otras naciones latinoamericanas. El pito, insecto chupasangre, es de un tamaño considerable: aproximadamente dos centímetros; tiene su guarida en casas de techos de bareque en los campos, pica y, una vez lleno de sangre, defeca y en su defecación acarrea el parásito, que así invade el organismo humano y afecta el corazón y el colon, preferentemente. Existen medicamentos para su tratamiento, como el Nifurtimox y otros más, por lo general costosos.