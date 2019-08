Dos cartas de los lectores

Una atleta sin límite de edad

Virginia Olano de Abuchaibe, nacida en Cali, deportista colombiana consagrada desde su juventud a la natación, acaba de ganar, en Corea del Sur, la medalla de oro en el Mundial FINA Master, categoría 65-69 años, de 400 metros libres. Con esta presea batió récord suramericano y nacional. Los años no tienen límite para enaltecer a Colombia cuando se compite deportivamente en la disciplina que sea. Nuestros deportistas mayores comprueban con esto que la edad está en el calendario y que nadie es legendario mientras el corazón palpite. Gracias, Virginia Olano, gracias.

Manrique Romero. Bogotá.

El Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción

El pasado lunes 19 de agosto se celebró el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción. Por no ser día hábil, pasó un tanto desapercibido. Quizá no sea tarde el llamado a la reflexión. No es para menos el continuo descontento del señor contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, frente a los brazos cruzados que dejan miles de engorrosos expedientes que finalmente logran devolverle al Estado escaso 0,4 % de lo perdido por cuenta de este flagelo. Un verdadero fiasco, o lo que el funcionario mismo llama una “victoria pírrica”, frente a los más de $55 billones anuales que terminan en bolsillos de políticos y desalmados funcionarios. Recursos irrecuperables, que deberían llegar a financiar la alimentación escolar, la salud, mejores vías, más y mejores instituciones educativas, e investigación y apoyo al emprendimiento para superar el creciente desempleo.

Es un cáncer que hizo metástasis en toda la institucionalidad. Es inimaginable el costo para el Estado, que un control previo, como el que se ejercía antes de 1991, podría garantizar prevenir el desangre de recursos públicos hoy incontenible. Vamos para tres décadas de descentralización y, por cuenta de este flagelo, los avances en materia social, autonomía de las regiones, y libertades y derechos se ahogan en un indomable orangután con sacoleva llamado corrupción.

Hay otras prácticas que hacen imposible este ejercicio de vigilancia. ¿Qué puede ser peor de abominable entre la cooptación institucional que menoscaba el ejercicio del control fiscal frente a la corrupción misma? Quizás el modelo propuesto por el señor contralor nacional dé sus frutos. ¡Un control preventivo y simultáneo frente al gasto público es urgente!

Ahora, cuando se avecinan las elecciones regionales, el tema se debe plantear en el debate público, propuestas claras y verificables que no pueden quedar solo en buenas intenciones.

Miguel Antonio Acosta Rodríguez. Magíster en Gobierno y Políticas Públicas.

