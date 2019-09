Dos cartas de los lectores

none

Colombia debe seguir adelante con el proceso de desarme de los espíritus sublevados. Quienes van a incumplir su palabra de retirarse de la violencia afortunadamente son una minoría respecto a los que sí cumplen la palabra empeñada. El artículo 95 constitucional hay que hacerlo respetar por toda la institucionalidad. Colombia no es ninguna “republiquita pintada a la pared” para que vengan desubicados a desafiarla. El tal video es la muestra fehaciente de unos seres humanos muy equivocados en la forma de ejercer la vida; están malbaratando sus vidas. “Es frustrante, cuando menos, ver que están desperdiciando la oportunidad histórica que tenían y que han prometido regresar a Colombia a los años de la guerra irracional”, como con sabiduría lo expresa el editorial de El Espectador del 30 agosto de 2019. A esta linda tierra vinimos a sembrar la paz y la concordia entre los hombres. Puede sonar poético, pero a la vida hay que involucrarle poesía. Hay que cultivar el crecimiento espiritual.

Pero en su apreciación dice que no se ha hecho nada para rescatar esa cátedra, en donde creo que hay una imprecisión, pues, con la colaboración decidida del senador Iván Darío Agudelo y la inspiración de la senadora Viviane Morales, fue posible llevar el tema al Congreso, en donde la Academia Colombiana de Historia aportó toda la argumentación del caso, en un acompañamiento permanente que culminó con la expedición de la Ley 1874 de diciembre 17 de 2017, en la cual se ordena la implantación obligatoria de la cátedra de historia en el pénsum académico de los establecimientos educativos en Colombia.

Me refiero a la columna escrita por el doctor Francisco Leal, en donde hace unas precisiones sobre la necesidad de emprender una reforma urgente a la educación en Colombia y hace mención de la ausencia de la cátedra de historia, circunstancia que ha hecho que las nuevas generaciones carezcan de la posibilidad de conocer nuestro pasado, en lo que el doctor Leal llama con acierto “el mejor medio de validación de las ciencias, además de ser fuente de explicación de los fenómenos sociales”.