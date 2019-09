Dos cartas de los lectores

Más recuerdos del 02/09/1989

He leído con emoción la carta de Alexander Velásquez. Igual que él, siento orgullo por haber pertenecido al grupo de periodistas de El Espectador y haber tenido la fortuna de trabajar con LOS CANO, así, con mayúscula. Hoy, como ayer, tiene vigencia ese “Seguimos adelante”.

María Cristina Arango de Tobón.

Desempleo e inseguridad

A lo largo y ancho del país algunos miembros de la clase política exponen sus programas con énfasis en medidas para acabar la inseguridad ciudadana mediante aumento de penas y más miembros de la policía.

Y el votante lo que ve es que la inseguridad ciudadana se presenta cada día que pasa con más frecuencia, y esto, en un alto porcentaje, como consecuencia del desempleo. Son muchas las personas que, ante la falta de un medio para trabajar, se ven en la necesidad de ingresar al mundo de la delincuencia.

Algunos políticos, no son todos afortunadamente, proponen el aumento de las penas para los autores de atracos, robos y otras modalidades delictivas, pero resulta que en las cárceles colombianas ya no hay cupos y en cuanto a la iniciativa del aumento del pie de fuerza de la policía, el Gobierno Nacional no tiene los recursos económicos en futuras vigencias presupuestales.

Es un hecho concreto que el desempleo es la madre de la inseguridad y estos son, en los actuales tiempos, los dos principales problemas de Colombia. Pero para disminuirlos, lo que hace falta son programas que conduzcan a aumentar la ocupación laboral mediante el trabajo formal. Así se disminuiría la inseguridad ciudadana y el rebusque, modalidades en que actualmente incurren miles de nacionales colombianos y muchos ciudadanos venezolanos que en calidad de migrantes han ingresado al país.

Así la situación, está visto que las propuestas del momento para acabar la inseguridad en la mayoría de las ciudades de Colombia no son viables.

Entonces, lo que el ciudadano espera, para ejercer el libre derecho al voto por parte de algunos políticos en plena campaña de la jornada del próximo 27 de octubre, son propuestas más viables y concretas; iniciativas fundamentadas en la situación real del país, primordialmente en materia económica.

Es interesante recordar la frase metafórica cristiana de san Jerónimo, que postuló: “Trabaja en algo, para que el diablo te encuentre siempre ocupado”.

Jorge Giraldo Acevedo. Íquira, Huila.

Envíe sus cartas a [email protected].