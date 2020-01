Dos cartas de los lectores

Vandalismo en las protestas

He asistido a las múltiples marchas convocadas por los diferentes estamentos sociales y considero que tenemos sobradas razones para hacerlo; es más, el pueblo colombiano estaba en mora de hacerlo. No obstante, en la manifestación del día 21 de enero observé con preocupación un gran número de personas que estaban listas a generar caos, como en efecto sucedió. Puedo asegurar con certeza que aquellos no pertenecían a ninguno de los grupos que buscan una transformación social en pro de cada uno de los miembros de nuestra sociedad. Me atrevo a afirmar que estas personas son contactadas por fuerzas oscuras que pretenden deslegitimar las justas reclamaciones del pueblo colombiano, y lo están logrando, pues las últimas marchas han terminado en hechos vandálicos graves. Ese día, por la carrera séptima de Bogotá, parecía que hubiese pasado un cataclismo, las calles repletas de pedazos de ladrillos, algo que nunca había presenciado.

Eso me lleva a concluir: 1. Hay gente interesada en que a la alcaldesa Claudia López le vaya mal. 2. Cada día las marchas serán menos masivas, pues la gente sentirá temor de salir. 3. Las personas interesadas en opacar la protesta social habrán conseguido su objetivo. 4. La muerte de líderes y lideresas sociales continuará en la impunidad, sin dolientes. 5. La corrupción persistirá. 6. Los derechos de las mujeres seguirán siendo estropeados. 7. La fumigación con glifosato se reanudará... y un largo etc. Ah, y todos calladitos, porque así nuestro presidente nos ve más bonitos.

¿Y los medios de comunicación qué opinan?

Adriana Cubillos Montero.

Alivios del Icetex

Con mucho interés he seguido la información sobre las nuevas disposiciones para ayudar a los estudiantes que han tenido crédito con el Icetex para poder acceder a educación superior.

Sin embargo, con sorpresa veo que todos los alivios son para quienes están en mora. ¿Por qué no se premia a quienes pagan juiciosamente sus cuotas con gran sacrificio? ¿Por qué no se tienen en cuenta aspectos como terminar en los tiempos previstos para la carrera? ¿Por qué no? ¿Es necesario, entonces, caer en mora para que ayuden al estudiante?

Ojalá los funcionarios asignados consideren premiar el esfuerzo de los cumplidos.

María Blanco.

