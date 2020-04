Dos cartas de los lectores

Eso me recuerda la experiencia de un pariente que guardaba su desayuno y la plata que le daban para comer en el colegio para dárselos a un indigente, que lo esperaba cada mañana en la puerta de su casa. Un día, después de durar semanas ayudando a esta persona, no pudo darle su “cuota”, lo que ocasionó la furia más salvaje de este destechado. Este señor le dio una golpiza horrible al pariente, le echó miles de acusaciones de todo tipo y le atribuyó las más oscuras intenciones. El favor se convirtió en una obligación.

James Rodríguez dio alimentos y medicinas para los ciudadanos de Ibagué y fue víctima de miles de acusaciones sobre intenciones oscuras, y hasta calificado de desagradecido, apátrida y muchas cosas más por los cucuteños. Shakira ha hecho muchas escuelas en Barranquilla, el Chocó y Bogotá durante años y ahora la califican de muchas cosas por no haber dado plata para la crisis y le reclaman que no les haya devuelto a sus fans lo que ellos han pagado por oírla en un concierto. El placer de oírla se volvió un favor hecho a ella. Igualmente, las donaciones de los empresarios despiertan las más bizarras teorías conspiratorias.