Dos cartas sobre el voto militar

Por supuesto que los militares mientras estén activos no deben votar ni participar en política, como quiera que son garantes durante el proceso electoral. Además, le deben obediencia al presidente de turno independiente de la corriente política o ideología a la que este pertenezca. Si el señor Ferro se quiere congraciar con los militares o darle algún contentillo a la reserva activa filial de su partido que se ponga al frente en la lucha para que se les pague la deuda que el Estado tiene con ellos. Lo demás es querer congraciarse con propuestas que no tienen fundamento.

¿Acaso olvidan los últimos 60 años de violencia, nacidos en acciones de partidismo, entonces liberales y conservadores? ¿Es que no se dan cuenta de que los enfrentamientos entre partidos terminan en exterminios como el de la UP, por mencionar solo uno?

Yo creo que permitirlo fomentaría el enfrentamiento entre los colombianos. No es posible que, teniendo los antecedentes que tenemos de acciones en guerras civiles, en enfrentamiento por ideologías, creadoras de grupos armados o solo por ser hinchas de un equipo de fútbol, que conllevan a matarse unos a otros; no creo posible que existan personas proponiendo esto, que siendo los mismos militares quienes han tenido el valor (desconocido por los políticos) de apartarse del uso de estos derechos civiles, para ser respetuosos en todo sentido a quien resulte elegido, piensen siquiera en tan negativa postura. Es una forma de promover la violencia, creo yo. Serán muy escasos los militares que apoyen esta idea de establecer tal voto.