La portada del olvido

La portada de El Espectador de la edición dominical del 14 de junio es, sin lugar a dudas, el justo homenaje a los líderes sociales asesinados y rodeados de la más absoluta impunidad, en un país cuyo Gobierno se jacta de pregonar un Acuerdo de Paz con legalidad. Los nombres mencionados, desde Marcelina Canacué (24/11/16) hasta Marlly Fernanda Quina Campo (27/03/20), suman un total de 442, más los que les han seguido en este sangriento camino organizado por las fuerzas oscuras que campean frente a un débil Gobierno más preocupado por proyectar una imagen salvadora y del entretenimiento por cuenta del coronavirus, que por demostrar que en verdad protege a miles de colombianos, como estas casi 500 víctimas que trabajaron por sus comunidades compensando la ausencia de un Estado transgresor, con corazón, pero de piedra.

El Día del Padre, en la vida de los herederos de todos estos verdaderos héroes, hombres y mujeres que hoy son solo una estadística, profundiza su amargura, miseria y soledad; muchas de estas mujeres cumplieron con el doble rol de padres y madres, vidas ejemplares que levantaron familias y se proyectaron en sus veredas, corregimientos, pequeños municipios y barrios marginales. Nada más valioso que lo realizado por ellos y ellas durante el tiempo que les permitieron vivir. Al mirar esta realidad, uno se llena de vergüenza. Frente a sus ataúdes les ofrecen a sus familias el oro y el moro. Después, si te he visto no te conozco. Y si no, pregunten cómo vive la familia de Yuliana Samboní, la pequeña que fue violada y asesinada por un criminal de cuello blanco tan innombrable como otros. En su situación actual de permanente miseria y abandono se reflejan las respuestas de este Gobierno. Qué puede importarle a un Gobierno tan farandulero e hipócrita la familia de esta pequeña víctima. Igual que con esa familia se portan con las de los casi 500 líderes sociales asesinados. Es el común denominador. Tanto que criticaron al gobierno anterior y miren cómo se porta el de ahora: indiferente, mentiroso y superficial. Con sentimientos, pero de cemento.

PUBLICIDAD

Ana María Córdoba Barahona.

Robos y robos

Es impresentable que haya robos de los dineros para atender la pandemia... y aun así se siguen presentando. Con la captura del alcalde de La Palma, Cundinamarca, crece la lista de contratos dudosos donde contratistas improvisados se “reinventaron” dizque para proveer bienes y servicios en medio de la crisis. Es frustrante ver cómo nos roban a todos.

David Ureña.