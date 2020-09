Error en una infografía

He sido suscriptor de este diario desde hace 20 años y siempre he valorado el rigor en la presentación de los contenidos de El Espectador. Por eso, en la nota sobre el proyecto de reforma del sistema de elección de magistrados de altas cortes y titulares de los organismos de control, en su edición del 3 de septiembre, me extrañó mucho que en las infografías se indicara el sistema de elección de los integrantes de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y del contralor general de la República con unos gráficos que no corresponden al régimen constitucional vigente. Aquellos son elegidos directamente por la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, y no por postulación de esas cortes y elección del Congreso como se muestra en la ilustración. Por su parte, desde 2015, la mal llamada reforma de equilibrio de poderes estableció que el contralor sea elegido por el Congreso en pleno, de una lista de diez candidatos elaborada por una comisión interparlamentaria, con base en los resultados de una convocatoria pública adelantada por una universidad acreditada contratada por el Congreso para ese efecto.

Manuel Alberto Restrepo Medina. Bogotá.

Sobre dos columnas de opinión

Excelentes las columnas de opinión del 29 de agosto escritas por Adolfo Meisel Roca, sobre Marvel Moreno y el valor literario de la novela En diciembre llegaban las brisas, y por Catalina Uribe Rincón, sobre las formas gubernamentales de comunicar los cambios de medidas durante la pandemia.

Meisel es economista prestigioso, y le une el ser humanista y lector de literatura. Ello habla de que no entenderemos integralmente muchos fenómenos sociales, culturales y económicos del país sin atender a obras literarias que los representan.

Y me ha encantado en la columna de Catalina Uribe su nivel de argumentación (la progresión de la tesis que sostiene) al desnudar los modos discursivos con que los gobiernos locales y nacional han manejado con apuro, y a veces soberbia, la información sobre las nuevas medidas que se toman a propósito de la pandemia, mientras creen que los ciudadanos somos seres pasivos, con problemas de comprensión.

Siempre he pensado que el cuerpo de columnistas que tiene El Espectador es uno de sus patrimonios.

Carlos Sánchez Lozano.

