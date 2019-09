Dos cartas y una fe de errores

none

Entonces, en la actualidad son muchas las regiones colombianas donde la guerra sucia en las campañas políticas es un hecho irrefutable, que se presenta primordialmente por la costumbre de algunos políticos. Afortunadamente no son todos y es conveniente, ante la delicada situación, que el ciudadano común y corriente no tenga en cuenta las diferentes gestiones de violencia política y en consecuencia vote el próximo 27 de octubre libremente y sin presiones de ninguna índole, con base en la experiencia, la capacidad profesional de los candidatos y también de acuerdo con los programas o planes a realizar.

En el caso concreto de los aspirantes a alcaldes, en la mayoría de los municipios colombianos son víctimas de violencia política, también de señalamientos de desprestigio y hasta polarización. No es rara la promulgación de informaciones mediante el sistema de panfletos y hasta pasquines realizados por individuos que no se identifican plenamente.

Pero lo acontecido en la capital colombiana también se presenta en la mayoría de las regiones nacionales y a esta situación no escapan los candidatos de municipios.