Dos Premio Alfaguara, un cucurucho y mucho café

Guillermo, todavía con las emociones vivas, me contestó desde el desierto que el Alfaguara “es de los premios más legales. El jurado no sabía que era yo (presentó su novela con el seudónimo Isabella Montini). Es un premio que quiere vincular la calidad literaria por encima de las ventas, es el más prestigioso que hay en lengua española y el que más repercute”.

Para esta columna, le pregunté a Sacheri qué significó ganar el Alfaguara, y me dijo: “para mí fue importante por un doble motivo: porque es un premio prestigioso por la limpieza con la que se maneja la selección, y por los méritos de las obras que son premiadas. Poder instalar un libro propio en ese escalón me resultó, antes de ganarlo, una meta, y ganarlo fue una satisfacción”. Me contó que, gracias al premio, conoció y leyó a varios autores colombianos que también lo ganaron: Laura Restrepo y su novela “Delirio”, Juan Gabriel Vásquez y “El ruido de las cosas al caer”, y Jorge Franco y “El mundo de afuera”.