Dos visiones de la vida y la muerte en Colombia

Colombia es un país exótico en muchos aspectos. Por ejemplo, mientras hay comités legalmente conformados que le niegan la posibilidad de quitarse la vida a quien pide que le dejen morir, hay quienes insisten en acabar un acuerdo de paz para regresar a un conflicto armado en el que se pueda matar a los enemigos, y el Estado se muestra incapaz de impedir que cada semana ocurran dos masacres en las que pierden la vida personas que no han pedido morir.

El tema de la eutanasia se puede discutir desde una perspectiva religiosa o jurídica, pero de manera independiente, sin mezclarlas. Las épocas en que la religión ostentaba también el poder terrenal ya quedaron atrás, y también aquellas en las que dejaba en manos del brazo secular el ajusticiamiento de los condenados por la Santa Inquisición para no manchar sus manos de sangre. Respeto el argumento de fe conforme al cual solo Dios puede disponer cuándo y cómo mueren los seres humanos porque son parte de su creación, pero no me parece bien que se recurra al poder terrenal de la ley para apuntalar esa afirmación. La labor de persuadir a la gente de que el suicidio o la eutanasia constituyen pecados de extrema gravedad debe estar soportada en argumentos religiosos; se puede resaltar que se trata de conductas que la Iglesia califica como pecados especialmente graves, y advertir que quien incurra en ellas recibirá un castigo en el más allá. Pero no es correcto afirmar que por ese solo hecho la ley terrenal debe castigar esos comportamientos.