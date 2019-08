Duque, Bolsonaro y los incendios en la Amazonía

none

En esto, como en lo demás de esta historia, Bolsonaro yerra malintencionadamente. Lo está haciendo, además, con la ayuda del presidente Duque y otros líderes de los países suramericanos que se ven más perjudicados por la irresponsabilidad del brasilero. Cuando Bolsonaro apareció ante las cámaras para repetir que la Amazonía le incumbe sólo a Brasil, lo hizo acompañado de un manso escudero, el chileno Sebastián Piñera. Iván Duque también le ha dado un espaldarazo a Bolsonaro, aunque Colombia tiene 10 % de la Amazonía y la estabilidad de nuestro sistema climático (incluyendo el de la zona andina) depende del reciclaje del agua y la humedad que tiene lugar en el 65 % ubicado en Brasil. Duque no solo ha guardado silencio sobre los abusos de Bolsonaro, sino que le ha dado un barniz de multilateralismo al argumento nacionalista y a la destrucción de la Amazonía, al llamar a una cumbre de los países de la región para firmar un pacto por la Amazonía.