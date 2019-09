Economía naranja: sin paz, ni pío

none

Los artesanos se aliaron con los fabricantes de seda para lograr prendas suntuosas. La arquitectura iba de la mano de los tallistas de madera. El arte callejero impulsaba el optimismo. La ciudad estaba adornada por la catedral más bella de Italia. El arte teatral se valió de la mecánica para entregar a los alelados espectadores verdaderos milagros: actores que volaban, helicópteros en el escenario y un dios que era transportado a las alturas halado por una nube de ángeles. Artificios en los que el mismo Leonardo aplicó una conjunción de imaginación, ciencia y tecnología. Es lo que esperamos del nuevo Ministerio. Que no se limite a ser una repartición burocrática inerte. Gracias al senador Agudelo por promover su creación.

Hubo avances científicos que se catapultaban unos a otros y que, a su vez, en un ambiente propicio para la innovación, producían efectos benéficos en diversos campos. La química permitía obtener nuevos colores que, al lado de la geometría y sus hallazgos en la perspectiva, lograron el mayor impulso del arte pictórico. Lo dijo Da Vinci: la pintura es el arte de crear relieves tridimensionales en superficies bidimensionales. A lo cual se agrega el estudio de la anatomía que propició avances a la vez en la medicina y en el arte. Sin olvidar el papel de cierta rebeldía necesaria: si los médicos no hubieran desobedecido a la Iglesia en su prohibición de la disección, nada de esto hubiese sido posible.