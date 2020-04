Economía para la vida

Pero esta propuesta, que exigirá créditos ojalá de la banca multilateral, no llega al punto de Petro. El enemigo no es la economía. Sin crecimiento, sea estatal o privado, no tendríamos esperanza de vida, ni salud, ni proteínas.

Leí una entrevista a Gustavo Petro. Acierta cuando duda de la capacidad del Estado para llegar a los sectores afectados mediante la focalización, sobre todo a los independientes que no están registrados como beneficiarios de ayudas. La respuesta tiene que ser sistemática. Creo que tiene razón en que el manejo de la macroeconomía exige dejar algunas restricciones. Viene una recesión que habrá que afrontar luego, después de la tarea de salvamento, la cual convocará a los pudientes y también a los jóvenes. Las siguientes dos o tres generaciones, aun los no nacidos, deben ser llamadas a la tarea de reparación. Esto significa más deuda pública que es el ahorro del futuro.