Economía para mi prima

Esta serie de columnas no buscan, por lo menos en principio, entrar en polémica o cambiar una inclinación política. Como economista, me es inevitable en ocasiones dar mi aporte para inclinar la aguja hacia el lado correcto de la discusión, no moral o social, sino empírica.

Por años hemos fallado los economistas en sobrevalorar los números al escribir y opinar. Al usar palabras propias de la profesión y generar argumentos complejos lógicamente impecables, aunque, debido a su dificultad, completamente inútiles para el ciudadano común.

Es por eso que esta columna explicará a mi prima de diez años temas de economía y la moral. Explicará cosas que sus jóvenes oídos escuchan del televisor cuando hablan los políticos. Antes de contarle las cosas malas del mundo y las cosas malas que dicen los líderes del país, le expliqué la razón por la que tienen el derecho de decirlo.

Mencionarle el artículo 20 de la Constitución sobre la libertad de prensa no es de utilidad para ella con apenas diez años. Pero si le digo que no hay nadie superior moralmente para decir qué se censura y qué no, estoy seguro de que ella me entenderá. Ella es lo suficientemente consciente para saber que hay gente mala. Le expliqué que no le podemos dar demasiado poder a una persona porque aunque sea buena corremos el riesgo de que una persona mala la reemplace en el futuro y use ese poder para su propio beneficio, no el beneficio de todos.

Después de todo, le dije que era mejor que cada persona decidiera qué escuchar y qué no, que eso era libertad. “¿Y eso que cada uno escoge cómo se llama?”, me preguntó. Democracia, Isabel, eso se llama democracia.

