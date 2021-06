A reconstruir la relación con los Estados Unidos

La relación diplomática con los Estados Unidos está en un momento difícil. Aunque se intente disimular, el gesto del presidente Joe Biden de no hablar con el presidente Iván Duque no se puede leer de otra manera. Pese a ser un aliado histórico y estratégico clave en la región, el mensaje desde Washington hacia el país es de cautela y desconfianza. Haber expuesto la relación metiendo las narices en la política interna de ese país, con lo cual se quebró la tradicional visión bipartidista de los asuntos mutuos, está cobrando factura, como era apenas previsible que ocurriera. La omisión de cercanía que vemos ahora no es una casualidad.

Las razones son varias. Es claro que, como lo reconoció el embajador saliente, Francisco Santos, hizo mucho daño la actitud de miembros del partido de gobierno en favor del entonces presidente Donald Trump durante la campaña presidencial. Por más distancia que haya tratado de mantener la Casa de Nariño, es difícil explicar que la colectividad del presidente Duque tuviera personas que alegremente salieran a respaldar las bajas estrategias de Trump.

También es cierto, y agrava la situación, que Estados Unidos vive un momento político muy difícil. Aunque los demócratas volvieron a la Casa Blanca y tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso, su mandato es frágil, especialmente en el Senado. Y el estado de Florida, donde los copartidarios del presidente hicieron campaña por Trump y sus candidatos, es central en un eventual repunte republicano en el Congreso. En ese mar de contradicciones, la relación diplomática de Colombia quedó a la deriva. Por eso se requiere un manejo cuidadoso, prudente y muy hábil.

El nombramiento de Juan Carlos Pinzón como nuevo embajador causó polémica. Una parte de ella es justificada. El exministro de Defensa y exembajador en Washington de la administración Santos hizo carrera política contradiciendo varias de las posiciones que fue a defender en Estados Unidos. Sus posiciones sobre el proceso de paz con las Farc, la guerra contra las drogas y el mismo paro nacional, expresadas en meses recientes cuando sonaba como precandidato presidencial, van en contravía de las preocupaciones expresadas por la diplomacia estadounidense en la relación. En ese sentido, hay una señal de alerta.

Sin embargo, Pinzón tiene experiencia en Washington, conoce a sus protagonistas y puede comenzar a reconstruir la relación desde el primer día. En ese sentido, a solo un año del final del gobierno, la selección del presidente Duque nos parece adecuada. El mismo hecho de que en el pasado Pinzón representara a un gobierno con ideas divergentes de las del actual puede enviar el mensaje de que la relación vuelve a funcionar por encima de los partidos en uno y otro país. Todo dependerá, claro, del mensaje sobre el cual base su trabajo.

El nuevo embajador ha dicho que “vamos a reconquistar Washington para el bien de toda Colombia”. Es un propósito que respaldamos, porque lo necesitamos. También dio señales de concentrar su labor en colaboración por COVID-19, derechos humanos y la construcción de “una paz real, a través de desarrollo y esfuerzos que fortalezcan la legalidad”. Al menos desde el discurso, son mensajes adecuados. La mejor noticia, después de tanta inestabilidad, es que se normalicen las relaciones con un aliado tan importante. Le deseamos mucho éxito al embajador Pinzón en esa tarea compleja.

