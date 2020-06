Anderson Arboleda merece justicia

"Colombia necesita saber qué ocurrió en el caso de Anderson Arboleda”. / Foto: Archivo particular

El caso de Anderson Arboleda tiene que investigarse con celeridad, transparencia y profundidad. Las denuncias hechas por su familia, que acusan a dos policías de haberlo golpeado en el cráneo con un bolillo, lo que habría causado su muerte, son gravísimas. Se trata, también, de un recordatorio sobre las conversaciones pendientes que tiene el país en torno al racismo, a la reforma de las actuaciones de la Policía y al uso de recursos para empoderar a las comunidades históricamente marginadas y violentadas. También es importante entender por qué en este caso, en contraste con el de George Floyd en Estados Unidos, todavía no se pueden hacer declaraciones categóricas. La lucha contra la violencia abusiva y la inequidad necesita la rigurosidad del periodismo, sin que eso signifique complicidad con la impunidad.

La familia de Arboleda, de 19 años, ha insistido en que se trató de una muerte violenta a manos de dos uniformados. Desde el 20 de mayo, cuando se declaró la muerte cerebral del joven, han expresado su frustración por la falta de atención sobre el caso. Cinco días después, el asesinato de George Floyd, asfixiado por un policía en Estados Unidos, desató protestas mundiales en contra de los abusos de la fuerza y el racismo. Por eso hay surgido una pregunta válida: ¿acaso Arboleda, quien era una persona de raíces afro, no merece el mismo grado de atención? ¿Por qué prima una aparente indolencia?

La información con la que contamos hasta el momento es, en efecto, angustiante. Hay pruebas de los golpes y contamos con el testimonio de la madre de Arboleda, quien dice haber visto a dos uniformados atacar a su hijo. Eso es suficiente para que se abran investigaciones, para que el país entero pose su mirada sobre lo ocurrido en Puerto Tejada y para que pronto tengamos respuestas.

La Policía parece estar escuchando. Este fin de semana, el general Óscar Atehortúa dijo que ya hay diez uniformados que han sido interrogados a propósito de lo que ocurrió. “Quiero decirle al país que nuestra institución reafirma hoy, de manera categórica, su total disposición y apertura para que se recolecten los elementos y la información requerida por la Fiscalía General de la Nación, la justicia penal militar y las instancias disciplinarias internas, con el objetivo de esclarecer totalmente los hechos ocurridos alrededor de la muerte del joven Anderson Arboleda”, dijo el general. Por su cuenta, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación ya está realizando las pesquisas pertinentes.

Es fundamental que sepamos pronto qué ocurrió. Algo que se ha dicho una y otra vez es que son muchos más los actos de racismo que no quedan grabados, que se pierden en la impunidad, que aquellos como el de Floyd, que generan una reacción de rechazo rotundo porque la gente puede ver lo sucedido. Si en el caso de Arboleda hubo intervención de la Policía, las sanciones tienen que ser ejemplares.

La discusión, no obstante, no debe terminar ahí. La pregunta por cómo apropiar fondos en el país, cómo enfrentar las protestas, cómo garantizar que no se presenten abusos de poder sigue vigente. Nosotros apoyamos la inversión en las comunidades, la construcción de lazos y el respeto por la diferencia. La lucha contra el racismo se tiene que dar de manera activa y a diario.

