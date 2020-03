Aquí estamos

El Espectador

Este cumpleaños nos encuentra en medio de una crisis de magnitudes no vistas por varias generaciones. Somos conscientes de la responsabilidad y reafirmamos nuestro compromiso. / Foto: Archivo El Espectador

Hoy hace 133 años nació El Espectador con una promesa y una declaración: “Aquí estamos”. Cuando el oscurantismo y el autoritarismo se asoman, aquí estamos para defender la patria con criterio liberal. Cuando la desinformación y el pánico se vuelven masivos, aquí estamos para aportar un poco de crítica, un poco de escepticismo y bastante información verificada, contrastada, confiable. Cuando el mundo se sume en el caos, aquí estamos para intentar entender mejor qué ocurre, para encontrar soluciones, para diagnosticar las raíces de los obstáculos que no nos han dejado construir la Colombia soñada. El periodismo, nuestro oficio, es un reto y un pacto con la audiencia: conscientes de nuestros errores, aquí estamos para incomodar a quienes abusan del poder, a quienes venden aceites de serpiente, a quienes trafican con los extremismos y manipulan nuestras emociones.

Cambian los tiempos, pero los enemigos de la prensa libre, de la democracia y de la crítica racional siguen siendo los mismos. A don Fidel Cano Gutiérrez lo persiguieron desde el radicalismo religioso, desde un Estado intolerante con quienes se atrevían a cuestionarlo, desde una economía donde la prensa nunca ha sido particularmente rentable. Hoy El Espectador se enfrenta a la posverdad, al sectarismo empeorado por algoritmos poco transparentes, a radicalismos modernos y al cierre constante de medios de comunicación en Colombia y el mundo por falta de recursos.

Nuestra respuesta sigue siendo la misma. Aunque nos pueden leer, oír y ver en espacios digitales, que hace más de un siglo eran impensables, en esencia nos rigen los mismos principios. Creemos que un país es mucho más sólido cuando tiene una prensa comprometida con la búsqueda de la verdad más completa posible, con el contraste de las posiciones, con la crítica justa cuando lo amerite, con la denuncia valiente, incluso si la violencia del país es una amenaza latente. A nuestra audiencia le ofrecemos crear una comunidad consciente de la importancia del periodismo profesional, de la vigilancia constante sobre nuestras instituciones, de los cuestionamientos a los peores instintos humanos que suelen explotar las redes sociales.

Este cumpleaños nos encuentra, nuevamente, en un momento histórico, una crisis de magnitudes no vistas durante varias generaciones. Los efectos del nuevo coronavirus están por verse, no solo en la salud física de los colombianos afectados, sino en la salud mental de la nación y en la economía. La Colombia que salga de esta crisis no podrá ser la misma que entró a ella. El mundo también habrá cambiado.

Por eso somos conscientes de la responsabilidad que portamos y reafirmamos hoy nuestro compromiso fundacional. Se necesitan periodistas que verifiquen las noticias falsas, que ayuden a conectar a los expertos con los millones de colombianos que están buscando respuestas básicas, algunas certezas en medio de estos tiempos convulsionados.

En tiempos fértiles para la desinformación, para el pánico, para el resentimiento y para la inestabilidad, nos enorgullece y nos motiva poder ser una compañía a la cual puedan acudir, un espacio para amplificar las voces razonables que nos llaman a la mesura, que nos dan contexto, que ofrecen esperanzas lógicas. Celebramos poder decir: aquí estamos. Esperamos que ustedes, nuestros lectores, nuestra razón de ser, nos sigan acompañando.

