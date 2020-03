Colombia tiene que estar a la altura del reto del Covid-19

El Espectador

La pregunta no es si los casos de Covid-19 aumentarán, sino si el país será capaz de demorar el esparcimiento de tal manera que nuestro sistema de salud no colapse. / Ilustración: Getty Images

La pregunta no es si los casos de Covid-19 aumentarán, sino si el país será capaz de demorar el esparcimiento de tal manera que nuestro sistema de salud no colapse. / Ilustración: Getty Images

Vienen más decisiones difíciles y no hay manera de evitarlo. Lograr que los contagios de Covid-19 no colapsen el sistema de salud colombiano debe ser la prioridad número uno del Gobierno Nacional y todas las entidades territoriales. Al mismo tiempo, hay que ser realistas sobre la crisis económica, cuyos efectos ya se están viendo y se seguirán sintiendo en lo que queda de año. Es momento de liderazgos ambiciosos, técnicos y motivados por la empatía.

Fuimos torpes. Aunque se tomaron algunas medidas, como la certificación de Colombia como el primer país de Latinoamérica en tener pruebas de diagnóstico para el nuevo coronavirus, hizo falta ambición. La falta de controles estrictos en aeropuertos y costas hizo no solo que se presentaran los primeros casos de diagnósticos de Covid-19, sino que ocurrieran situaciones tan cuestionables como la llegada a Cartagena de un crucero que ya había sido rechazado en República Dominicana.

Además, desde que se diagnosticó el primer caso, las autoridades no actuaron con la rapidez debida. Solo hasta el jueves de esta semana se decretó la emergencia sanitaria y se empezaron a cancelar grandes congregaciones. El Festival Internacional de Cine de Cartagena tuvo que suspenderse a regañadientes dos días después de haber arrancado, cuando debió ser antes como medida preventiva. Muchas universidades y colegios siguen sin implementar planes de contingencia para evitar los contagios.

La pregunta no es si los casos de Covid-19 aumentarán, sino si el país será capaz de “aplanar la curva” de la pandemia; es decir, de si podemos demorar la propagación de tal manera que nuestro sistema de salud no colapse, creando más riesgos para todos los colombianos.

Para lograr lo anterior, hay que ser más vehementes en las medidas. Debemos aprender de los terribles errores de Italia, Francia y España: si somos tímidos ahora, las consecuencias pueden ser perversas en poco tiempo.

Esto viene de la mano con una dificultad adicional: la economía está siendo afectada. Ya este fin de semana vimos cómo centros comerciales y otros espacios públicos estuvieron vacíos, lo que creará fuertes coletazos para el bienestar financiero de los colombianos. La semana pasada fue terrible para la Bolsa de Valores de Colombia. Y el riesgo no afecta únicamente a la economía formal: es de esperarse que, en este país donde casi la mitad del empleo es informal, los aislamientos voluntarios que son necesarios hagan que muchos “rebusques” se vuelvan inviables.

Para completar el panorama desalentador, el petróleo sigue muy por debajo de los estimados que utilizó el Gobierno para el presupuesto de este año. Entonces, llegamos con un Estado asfixiado de recursos gracias a una reforma tributaria incompleta y a una crisis global inesperada. ¿Cómo vamos a reaccionar?

Primero la salud. Pegado a eso tienen que venir alivios financieros, y no solo en el ámbito tributario. Hay que pensar en los colombianos más vulnerables, en los desempleados, en los habitantes de la calle, en quienes no pueden teletrabajar. No podemos subestimar el reto que tenemos enfrente.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a [email protected].

Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Por favor, considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.