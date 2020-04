¿Cuál es el plan contra el COVID-19 a largo plazo?

El Espectador

Tanto en Colombia como en el resto del mundo no se ha dado una discusión transparente sobre cuáles son los modelos matemáticos de predicción para después del confinamiento. / Foto: Óscar Pérez - El Espectador

Mientras el Gobierno nacional evalúa las opciones para lo que sigue después del primer plazo de cuarentena y la alcaldesa de Bogotá habla incluso de tres meses de aislamiento, se ha vuelto menester que los modelos matemáticos que estén alimentando esas decisiones se hagan públicos. Colombia necesita saber cuál es el plan de contención en el largo plazo y con base en qué se adopta tal estrategia.

El tire y afloje que vimos esta semana entre el Distrito y la Casa de Nariño, unido a los todavía desorganizados planes de reacción de varios entes territoriales, dan cuenta de las tensiones internas que rodean las discusiones sobre el coronavirus. Entendible que así sea, ante una situación incierta como la que se vive. Empero, independiente de cuál sea la decisión que se tome en las próximas semanas sobre la cuarentena, hay que pensar en qué hacer si logramos “aplanar la curva” con este esfuerzo monumental.

Expertos han dicho que las reacciones urgentes a la pandemia han dejado en descuido los planes a mediano plazo, que son inevitables. Como escribieron los matemáticos Maria Chikina y Wesley Pegden, “mientras una abrumadora mayoría de la población siga sin ser infectada, levantar las medidas de confinamiento llevará a una epidemia tan grande como si no se hubiese hecho ningún plan de mitigación en un principio”. La lógica es sencilla: mientras no exista vacuna o la sociedad no haya desarrollado inmunidad, el riesgo de contagio persiste, con todos los efectos perversos que eso trae.

Estas críticas no pretenden cuestionar las medidas adoptadas hasta ahora. Los argumentos para priorizar la reducción de casos con medidas extremas para proteger el sistema de salud son sólidos. Si el presidente Iván Duque decide expandir el tiempo de cuarentena, será con este propósito. Pero tanto en Colombia como en el resto del mundo no se ha dado una discusión transparente sobre cuáles son los modelos matemáticos de predicción para después del confinamiento, así como sobre sus posibles fallas y consecuencias.

El Gobierno nacional, el Ministerio de Salud, junto con las alcaldías y secretarías de Salud de todos los entes territoriales deberían abrir al público las discusiones que están motivando las decisiones. Debemos poder ver las proyecciones y entender cuál es la mejor forma de actuar antes de que se encuentre una vacuna. Esa transparencia no solo involucraría con mucha mayor fuerza a la población, sino además permitiría el sano contraste de datos que enriquece los análisis.

Otro punto importante en el que necesitamos insistir es en la coordinación. No tiene presentación que la alcaldesa de Bogotá suelte una idea sobre la cuarentena y, a las pocas horas, Presidencia salga a desmentirla. Con la inestabilidad en que están las personas, la comunicación por parte de todos los gobiernos debe ser clara y coherente. No es momento para juegos de egos o búsqueda de protagonismos en medio de la crisis.

Lo que viene es complicado. ¿Está el Gobierno dimensionando la gravedad de manera adecuada? Una forma de responder a esa pregunta es publicando los modelos, actualizándolos y sometiéndolos al contraste. Y explicar a la población, cuanto antes, ese plan completo a mediano plazo que confiamos en que ya se tiene diseñado.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a [email protected].

