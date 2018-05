La diplomacia entre las dos Coreas

El Espectador

El encuentro entre los presidentes de Corea del Norte, Kim Jong-un, y del Sur, Moon Jae-in, demuestra que la diplomacia es el mejor camino para enfrentar situaciones altamente conflictivas. La histórica reunión sirvió para que los dos mandatarios acordaran la desnuclearización de la península y el Norte anunciara que va a desmantelar Punggye-ri, importante centro de pruebas nucleares. Este hecho es además un guiño hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien Jong-un espera reunirse pronto.

De momento, los expertos en el tema consideran que este es un paso más en la dirección correcta, es decir, el del diálogo y los compromisos verificables. Sin embargo, persiste un nivel de incertidumbre y escepticismo. Jong-un no ha firmado aún ningún documento en el cual se establezca un plan y un cronograma para llevar a cabo sus promesas. Punggye-ri es un gesto de buena voluntad, pero no algo específico dentro de un programa definitivo de desnuclearización. De allí que todavía haya que esperar al desarrollo de los acontecimientos de las próximas semanas, que deberán aclarar las dudas e interrogantes existentes.

Lo cierto es que la tensión que vivieron ambos países en los últimos meses no hacía presagiar nada bueno en la península de Corea. Las reiteradas pruebas con misiles que llevó a cabo el gobierno del joven dictador en Pyongyang eran un reto para la paz y la estabilidad regional. Tanto así que Donald Trump, recién asumió la presidencia, aceptó el reto de Kim y aumentó la tensión con una mayor presencia militar en la zona, en defensa del Sur, así como un poco diplomático duelo verbal con su contraparte. Hoy, con las cartas sobre la mesa, es claro que Jong-un se involucró en un peligroso juego que le está dando los resultados esperados. Hace gala del viejo adagio romano “Si vis pacem, para bellum”, si deseas la paz, prepárate para la guerra.

De allí que, cuando consideró que había llegado el momento para aflojar la tensión, pasó a la siguiente fase de su estrategia. “No hay razón para que tengamos armas nucleares mientras sufrimos problemas si se sientan las bases para una confianza mutua con Estados Unidos mediante reuniones frecuentes a partir de ahora, y se promete el final de la guerra y de las agresiones”, dijo Kim durante la reunión, según lo informó la presidencia de Corea del Sur. De esta manera, desde que terminara la guerra entre los dos países (1950-1953), se ve por primera vez una posibilidad cierta de tener una verdadera paz. Así las cosas, Pyongyang acepta deshacerse de sus armas nucleares y gana el derecho a mantenerse como régimen comunista, conservando el control dinástico sobre los oprimidos ciudadanos y continuar violando los derechos humanos de los mismos. Recibirá, a cambio, ayuda externa para solventar los graves problemas derivados de una economía en crisis.

El interés está centrado en lo que pueda suceder en la reunión entre Kim y Trump. Washington ha obrado con cautela, pues tiene claro que el resultado definitivo de dicho encuentro no puede dejar dudas ni fisuras en un acuerdo bilateral definitivo. De no lograrlo, se regresaría a la época de la confrontación, de consecuencias impredecibles. De acuerdo con lo expresado por Seúl, Jong-un dijo que “Estados Unidos, aunque es intrínsecamente hostil a Corea del Norte, se dará cuenta, una vez que comiencen nuestras conversaciones, de que no soy el tipo de persona que dispare armas contra el Sur o Estados Unidos”.

Las próximas semanas serán decisivas para definir el destino de la península de Corea. De allí que el real compromiso con la paz debería ser el norte de los actores envueltos en un conflicto que ya casi llega a los 80 años.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a [email protected].