La rabieta de un autócrata

Donald Trump ha hecho todo lo posible para sabotear la democracia de Estados Unidos. Aunque era predecible que, enfrentado a la posibilidad de una derrota, iba a sacar a relucir sus dotes autoritarias, no deja de ser decepcionante que el presidente del país más poderoso del mundo traicione los ideales sobre los que se fundó esa nación y se comporte como otro caudillo populista más. Sus afirmaciones no solo son mentirosas, sino que generan mucho resentimiento. Sea cual fuere el resultado final, el mundo está viendo cómo Donald Trump prefiere echarle gasolina al fuego que ser razonable y respetuoso de las instituciones. Es un pésimo ejemplo y un síntoma angustiante para quienes defendemos las democracias liberales.

Donald Trump está mintiendo. Lo ha hecho desde su primera alocución, el martes, cuando los resultados de las elecciones estaban lejos de estar claros. Allí salió, desde la Casa Blanca, a decir: “Esto es un fraude a los ciudadanos americanos. Esto es una vergüenza para el país. Estábamos alistándonos para ganar esta elección y, de hecho, ganamos esta elección”. No hay otra forma de decirlo: es mentira. No, en ese momento, Trump no había ganado la elección. La abrumadora mayoría de votos todavía estaban pendientes de ser contados. Su intento era aprovechar un esperado liderazgo inicial para sembrar caos y cantar victoria. Es decir, negar la voluntad que los ciudadanos expresaron en las urnas.

A medida que el resultado se fue poniendo cada vez más difícil en su intento de reelección, Trump siguió. “El sistema de votos por correo es corrupto y corrompe a las personas”, dijo. Eso tampoco es cierto. Según datos de la BBC, que citan un estudio del Brennan Center for Justice, el fraude electoral en Estados Unidos es bajísimo: se da en menos del 0,0009 % de los votos. No hay motivos, más allá del capricho trumpista, para dudar de la legitimidad de las elecciones.

También dijo: “Es increíble cómo estos votos por correo favorecen tanto a Joe Biden”. En realidad no lo es. Durante meses, Trump les pidió a sus votantes que no utilizaran el voto por correo. Y le hicieron caso. Por eso la mayoría de los votos enviados por correo favorecen a Joe Biden, ya que se trata de demócratas que no quisieron arriesgarse al contagio del COVID-19. Trump creó esa situación que ahora lo tiene atormentado.

Finalmente, dijo: “Si cuentan los votos legales, yo gano con facilidad. Si cuentan los votos ilegales, pueden intentar robarnos las elecciones”. Otra falsedad. No hay denuncias creíbles de fraude electoral. El mismo Trump no ha aportado pruebas, solo ha dicho que hay “muchos reportes” de tarjetones entregados a destiempo, falsificados y que buscan sabotear las elecciones. Dichos reportes no existen. Eso mismo le dijo un juez en Georgia al equipo de abogados del presidente, ya que no aportaron evidencias para sustentar sus alegatos. Sería, por lo demás, un muy torpe intento de fraude demócrata que permitiría la pérdida de un estimado de cuatro escaños en la Cámara y mantendría la mayoría republicana en el Senado.

Entonces no, no se han robado las elecciones en Estados Unidos. Lo que estamos viendo, en cambio, es a un caudillo autoritario haciendo una pataleta porque la fortaleza de las instituciones le impide salirse con la suya. La democracia se tornó incómoda para Trump solo porque esta exige algo sencillo y poderoso: que cada voto sea contado.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Por favor, considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.