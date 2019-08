Los héroes no contados de nuestra independencia

El Espectador

Llevamos dos siglos de contar la historia hegemónica y no se trata, por supuesto, de borrar a los héroes de siempre, pero sí calibrar el valor de entender cómo los relatos de nación son procesos complejos que implican exclusiones, silenciamientos y mucho sufrimiento oculto. / Ilustración: El Espectador

Hoy, cuando llegamos a la celebración del bicentenario de la batalla de Boyacá, aquel 7 de agosto de 1819, tenemos una buena oportunidad para hacernos una pregunta que muchos historiadores vienen planteando este año: ¿quién ha contado la historia patria y, en ese relato, quiénes se han quedado por fuera? ¿Cómo los incluimos? ¿Cómo nos aseguramos de que la historia contemporánea no repita esas exclusiones?

El Espectador, por ejemplo, lleva varios meses publicando un especial titulado “Libertadoras”, que ha querido conmemorar los 200 años “resaltando el protagonismo de las mujeres. Desde las heroínas de la primera república o las Juanas de la independencia, que acompañaron a Bolívar y Santander en la causa libertadora, hasta las pioneras del siglo XX en todos los saberes, las que abrieron la senda para asumir los derechos políticos o las que hoy siguen moldeando la vida del país desde distintos frentes. En el proceso, son muchas las historias que hemos descubierto de mujeres protagonistas en la construcción de la nación colombiana, pero cuyos relatos rara vez se narran. ¿Cómo podemos hacer para enmendar esos olvidos históricos? ¿Qué puede aprender el país de estas exclusiones?

No son las mujeres las únicas que se han perdido en los relatos nacionales. Como contó hace unos meses Weildler Guerra Curvelo, también en El Espectador, “la solidaridad manifiesta de Haití se concretó en pertrechos, armas, imprentas, municiones y dinero en un momento crucial de nuestra independencia. Ello no ha merecido palabras de reconocimiento de ningún jefe de Estado colombiano”.

Como ha explicado en varias ocasiones Javier Ortiz Cassiani, Colombia ha visto una pugna por definir “qué conmemorar, qué celebrar, qué historias contar, qué memorias recordar en medio de un país cuyo posconflicto es lo más parecido a un escenario de guerra en todos los sentidos”. Por eso, sugiere que “este país no aguanta más exclusiones. Todavía seguimos matándonos por ellas. Conmemorar otro bicentenario que no ponga en cuestión los relatos históricos y las memorias hegemónicas que avalan simbólicamente esa exclusión es una forma de seguir siendo inferiores al pasado”.

Nos unimos a ese llamado. Llevamos dos siglos de contar la historia hegemónica y no se trata, por supuesto, de borrar a los héroes de siempre, pero sí calibrar el valor de entender cómo los relatos de nación son procesos complejos que implican exclusiones, silenciamientos y mucho sufrimiento oculto.

Ahora que Colombia está buscando su identidad en medio de la tensión, la polarización y el odio por “el otro”, no sobra contar que este país lo ha construido una miscelánea variopinta de influencias y personas, con múltiples orígenes e historias. El reto está vigente: ¿cómo construimos un país más incluyente? ¿Cómo resaltamos todas las historias, no solo unas cuantas? ¿Cómo retomamos nuestros olvidos? Los próximos 200 años de la república dependen, no en menor medida, de las respuestas que les demos a esas preguntas.

