Se abre una oportunidad de diálogo con las EPS

La concertación es la respuesta, no la imposición, aunque la Casa de Nariño debe sentir que llega a estas sesiones con todas las de ganar. Foto: Óscar Pérez

Aunque llega tarde, es bienvenido el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre la “sesión permanente de trabajo” con las Entidades Promotoras de Salud (EPS). La concertación es la respuesta, no la imposición, aunque la Casa de Nariño debe sentir que llega a estas conversaciones con todas las de ganar. Mientras la plenaria del Senado decide sobre la apelación al hundimiento de la reforma a la salud, la Superintendencia de Salud (Supersalud) amenaza con realizar nuevas intervenciones ante un sistema en crisis de financiación y legitimidad.

Durante meses las EPS del país le pidieron pista al gobierno de Gustavo Petro. Sus dos ministros de Salud, Carolina Corcho y Gustavo Jaramillo, se encargaron de estigmatizarlas. El propio presidente lo sigue haciendo. En entrevista con Noticias RCN, el pasado domingo, dijo que “las (EPS) que peor están necesitaban que algo las salvara, creyeron que podían burlarse del Gobierno y la sociedad, que con tener amigos congresistas ya todo quedaba. Lo cierto es que intervinieron tratando de acomodar unas normas para proteger sus ganancias, que cada vez son mayores, y que salen del estado financiero de la EPS”. Ese ha sido su lamentable tono, que enemistó al Congreso, puso al Gobierno a hablar con desespero de una asamblea constituyente y sembró mucha incertidumbre en los colombianos.

Queda el sinsabor de que las tres EPS más grandes del sector privado le enviaron una carta al Gobierno el año pasado pidiendo reuniones y la respuesta fue el desdén. Ahora que sí se sientan a conversar en una sesión de 100 horas, no sobra la pregunta: ¿por qué la nueva actitud del gobierno Petro? En algo debe influir que la Casa de Nariño, gracias a las intervenciones recientes de la Supersalud, siente que tiene la sartén por el mango.

Con todo, el diálogo siempre es una sana solución a las tensiones. El presidente Petro dijo que estas sesiones de trabajo son “de concertación para buscar una salida a la crisis que durante décadas se ha llevado al sistema de salud”. Por su parte, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que en el pasado se ha sentido ignorada por Presidencia, señaló que “confiamos en que este espacio de diálogo que se convoca y que se informa hoy al país facilite la discusión técnica de los problemas del sector en defensa de los pacientes y la sostenibilidad presente y futura del sistema”. ¿Podría este ser el principio de un cambio de rumbo y un regreso a las vías institucionales?

Está por verse, claro. Si el Gobierno espera una sumisión a sus ideas de reforma más que un diálogo, no habrá gran diferencia y seguirán las intervenciones por parte de la Supersalud. No debería ser así. Hay un consenso sobre la necesidad de enmendar las deudas históricas de nuestro sistema de salud, y la pregunta es cómo hacerlo de manera adecuada y sin destruir los avances. Que la mayoría de las EPS lleguen a la mesa en medio de una crisis financiera es señal de alerta, mas no que sus posturas críticas del pasado estén equivocadas. El Gobierno tiene una oportunidad de oro de recuperar su reforma más importante: esperamos que no la desperdicie.

