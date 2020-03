Efectos económicos del COVID-19

La trayectoria del virus es incierta y por tal razón no todo puede inclinarse hacia las fatales crisis descritas, porque científicos de todo el mundo están trabajando en los medicamentos y en la vacuna para combatir la pandemia. Tanto los medicamentos como la vacuna parecen estar en marcha y en firme, pero para emplearlos en humanos tardarán no menos de seis meses.

Los efectos financieros se sentirán en la baja productividad de algunas industrias y en las posibles bancarrotas de empresas del turismo y del transporte aéreo. Algunas empresas no se recuperarán. No pocas personas perderán sus empleos. Y repercutirá el COVID-19, finalmente, en propiciar las recesiones en el mediano plazo de las economías de algunas naciones, de los países en desarrollo en particular.