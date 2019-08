El 20 de julio y el 7 de agosto: un incauto vínculo

none

Sin embargo, creo que no habría mayores desacuerdos en un hecho antecedente: La supremacía del derecho fue el primer elemento de la concepción de la libertad política en la Edad Media. Eso significa que la autoridad del rey o príncipe estaba limitada por las normas. A. J. Carlyle lo expresa claramente: “El rey en la Edad Media lo era con arreglo a derecho”. Así funcionaba el poder en el alto Medioevo español, y esa fue la concepción que llegó a esta América en las carabelas de Colón. El absolutismo monárquico de “el Estado soy yo” apareció con los pensadores ingleses, franceses y alemanes de la Modernidad.

Recientemente he estado en contacto con textos de dos notables autores colombianos que conocen a fondo el tema: Jaime Urueña Cervera, residente en Francia, quien insiste en la exclusiva raíz francesa del pensamiento emancipador, y Mauricio Plazas Vega, que acepta y analiza la existencia de influencias múltiples. Ojalá esta conmemoración del bicentenario resultara propicia para que otros autores y, a lo mejor, otras tesis enriquecieran el debate.

Me temo que el 20 de julio y el 7 de agosto no son tanto dos puntos cenitales de un mismo proceso, como dos fenómenos distintos vinculados por sentimientos libérrimos y cumplidos sucesivamente, pero con solución de continuidad entre ambos y con influencias doctrinarias ciertamente diferenciadas. El 20 de julio desató un proceso de búsqueda institucional. El 7 de agosto presionó la adopción de las instituciones modernas, que habían sido pensadas para otros contextos.

Las ideas contractualistas llegaron al corazón de los libertadores envueltas en el mensaje de las revoluciones liberales y no en el de la Escuela de Salamanca. Esta señaló a los precursores que el poder reside en la comunidad, que lo entrega al soberano, pero en todo caso sujeto a normas jurídicas. En ese marco la Primera República quiso pensarse a sí misma, en un proceso que terminó fracturado por la Reconquista. Los libertadores, con razón, no quisieron saber nada de España y abrevaron en el pensamiento moderno.

Adoptar una Constitución suponía, por entonces, una revolución gigantesca. Era la forma de controlar el poder y someterlo a normas jurídicas. En otras palabras, Colombia nació en medio del derecho. La Constitución de Cundinamarca de 1811 fue la primera en el mundo que se escribió en idioma español. El Cabildo pidió una Constitución para cada provincia, cuya integración posterior conformaría las Provincias Unidas de la Nueva Granada. El Cabildo de Santafé no precisamente miraba hacia la Constitución norteamericana, sino hacia las viejas autonomías ibéricas, de origen foral.