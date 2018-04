"El amor más crudo es el de la familia", Gloria Susana Esquivel

Que el diablo llegaría el 6 de junio del 96 a llevarse a los niños sin bautizar, los secretos de los pastorcitos de Fátima o que los computadores se iban a detener fueron algunos de los presagios de un posible fin del mundo que marcaron a la generación que creció entre los 90 y el 2.000 e inspiraron a la escritora bogotana Gloria Susana Esquivel en su primera novela “Animales del fin del mundo”.

En este episodio de Esto es amor hablamos con Gloria sobre la ambivalencia de las relaciones familiares, tema central en su libro que comienza con un epígrafe bíblico de Zacarías 13:6 “Si alguien pregunta: «¿Qué son estas heridas que traes en el pecho?», la respuesta será: «Son las heridas que me hicieron en la casa de quienes me aman»”.

También conversamos sobre la vulnerabilidad y la coraza que ella, una joven escritora, ha tenido que vestir para progresar en un oficio donde los hombres son mayoría.

Al final del episodio, confesó sus fantasías románticas y su gusto por el “amor reggaetonero”.

