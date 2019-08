El árbol que llora

none

A diferencia de países en los que se reflexiona sobre un pasado lejano en que se garantizó la tierra para explotación sin talanqueras, en Colombia todavía no asumimos esos legados. Y pese a entusiasmos de reforma que prometieron un mayor cuidado de “las regiones”, aún se bautiza cualquier objeción contra exploraciones como extremista. Hoy como ayer cabe recordar la parábola de La vorágine y las palabras con que Rivera resumió su libro: “Un grito de protesta en contra de la apatía de las autoridades colombianas, para quienes los Llanos y la planicie amazónica son más bien denominaciones geográficas que realidades nacionales”.

En el último siglo, emprendimientos extractivos alrededor de hidrocarburos, minerales como el oro, carbón o níquel y las agroindustrias de banano o caña han sido rigurosamente resguardados por las fuerzas estatales y paramilitares. En el último medio siglo enclaves de contrabando histórico se han transformado en núcleos de producción y comercio de coca. Cultivos y rutas han sido protegidos por ejércitos de narcos, guerrilleros y paramilitares. Las comunidades tratan en lo cotidiano de no quedar expuestas, ante la custodia armada de los productos de exportación.