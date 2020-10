El 21 de octubre se llevó a cabo en Paris el homenaje nacional al docente Samuel Paty, salvajemente asesinado la semana pasada por un extremista islámico con la complicidad de algunos estudiantes. El docente había hecho en una de sus clases una intervención a favor de la libertad de expresión relacionada con las caricaturas de Mahoma presentadas años atrás por el semanario francés Charlie Hebdo.

Ojalá que la muerte de Paty se convirtiera en un símbolo de lo que debería ser la educación hoy en día en diferentes contextos y niveles educativos. Estamos hablando de una educación que invita a la reflexión crítica, no tiene ataduras, y busca, paradójicamente a lo sucedido, reducir la violencia estructural del sistema al que pertenece. A Paty no lo mataron por haber defendido la publicación de esas caricaturas, y mucho menos por haber sido “imprudente” como lo sugirieron algunas personas malintencionadas. A Paty lo mataron porque la misma estructura de la educación tradicional es violenta y no ha logrado adaptar sistemas más flexibles y abiertos para hablar de estos temas.

Y aunque esta violencia en la educación está en todas partes y existe desde hace mucho tiempo, la libertad, igualdad y fraternidad a la francesa, de la mano con el principio de una escuela laica, no han encontrado el camino para incluir en su discurso ni entender mejor los problemas ocasionados por los credos religiosos. Así, la misma escuela se ha ido convirtiendo en un instrumento político donde mensajes como los de Paty son rápidamente sacados del contexto académico y reflexivo al que pertenecen.

Poco parece quedar de la ley de 1905 que logró separar definitivamente en Francia la sociedad civil y la sociedad religiosa en aras de defender la libertad de conciencia y el pluralismo. Con el pasar de los años, como lo ha sugerido el historiador francés Jean Baubérot, la idea de un Estado laico ha sido reemplazada por una especie de ateísmo estatal que en lugar de promover los valores de la República, los ha ido imponiendo. Por esta razón, no sorprende la pesada aparición de Emmanuel Macron en el homenaje a Paty y aún menos su discurso patriótico en el que convierte al docente en “el rostro de la República”. Es decir, en el símbolo equívoco de un sistema educativo que carece de libertad dentro del Estado en el que se encuentra.

Algo debe tener esta lógica argumentativa para que el reconocido periodista danés Flemming Rose, quien fue uno de los primeros en publicar caricaturas del profeta en el periódico Jyllands-Posten, responda en una entrevista que el principal peligro para la libertad de expresión no es el islamismo sino los gobiernos y las plataformas digitales. Y eso que el discurso oculto en las palabras de Macron es un paño de agua tibia comparado a lo que nos tienen acostumbrados personas como Trump y Bolsonaro. Está claro además que en el caso de Paty, las redes sociales jugaron un papel determinante para hacer correr la voz de lo que había pasado y ponerle un precio a su vida.

Lo que está sucediendo con la libertad de expresión es inquietante y muestra bien cómo la sociedad civil en diferentes contextos está siendo sometida a una serie de dictaduras que limitan nuestro campo de acción. Entre las redes sociales y las expresiones abruptas y/o silencios desconcertantes (Duque) de los que nos gobiernan, existe la falsa creencia de que somos libres. Que la muerte de Samuel Paty nos sirva para empezar a reflexionar sobre cómo desarrollar verdaderas pedagogías de la libertad desde la educación.

Me gustaría cerrar esta columna expresando mi desconcierto con el diario El Tiempo en relación con esta noticia. En lugar de analizarla con detenimiento, se les ocurrió en un artículo publicado por la redacción internacional que lo principal era entender por qué los terroristas usan la decapitación. Está claro que con informaciones de esta índole, hacer verdaderos debates y despertar la capacidad crítica de los lectores seguirá siendo una utopía. Es una vergüenza reducir un tema tan importante para la sociedad a una especie de chisme con tintes amarillistas.

@jfcarrillog