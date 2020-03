El boomerang de la desatención a la salud en tiempos del Coronavirus

Compararse con otros países es buscar justificarse. Por primera vez no podemos, de ninguna manera, copiar a los Estados Unidos ni al Reino Unido, y menos a Brasil o México. Muchos insistimos en seguir los ejemplos de Singapur, Corea del Sur o la misma China. Hoy todos los cálculos se han tenido que volver a hacer y las conductas ajustarlas día a día. La incertidumbre y la desinformación se han convertido en enemigos adicionales. Que el pico será en una semana, que esto durará todo el año, que aquello, que lo otro. Lo cierto es que el número reproductivo básico (Ro), por el cual se estima la velocidad con la que el Covid-19 puede propagarse en Colombia, no se sabe con certeza. Lo mejor, para quienes puedan, es quedarse en casa y contribuir a aplanar la curva, a pesar de la recesión; sin olvidar que el primer paso en la prevención es estar correctamente informado.

El 5 de diciembre pasado se clausuró, a medias, la Misión Internacional de Sabios. En su alocución, el señor Presidente pasó por alto la salud, no hizo mención a ella, o a la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en Salud. Tuve la oportunidad de hacérselo ver. Me respondió: "Se la quedo debiendo”. Unos meses después le tocó.