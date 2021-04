El caso Babados Killa

Hace unos días la periodista Valentina Hereira denunció, con un video en sus redes sociales, que hay un grupo de WhatsApp y Telegram llamado Babados Killa, con alrededor de 11.000 miembros hombres que comparten pornografía comercial, contenido sexual no autorizado y la mal llamada pornografía infantil (si no hay consentimiento, no puede ser pornografía). Según Hereira, algunas de las mujeres que aparecen en las imágenes compartidas en el grupo están siendo extorsionadas y que quienes filtraron el contenido fueron, por supuesto, “parejas, familiares y conocidos”.