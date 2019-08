El caso James

none

En estos días, cuando recordamos la campaña libertadora, tengo presente la gesta de Bolívar en el Magdalena Medio. La aprendí de memoria: “Mompox, Tenerife, Guamal, El Banco, Chiriguaná y Tamalameque”. Esto para advertir que las coberturas defensivas, el regreso rápido a posiciones en el campo, etc., tienen espacio en las prácticas y a punto de hacerlos una y otra vez se consigue memoria de juego. Algunos jugadores, caso James, están para crear juego y aprovechar su perfil. Otros, con menos atributos, están para ayudarlo. Ojalá lo veamos feliz en un nuevo club, que puede ser el Nápoles.

Un equipo de fútbol, así trabajen todos al tiempo algunos aspectos, físicos, de resistencia y potencia, sabe diferenciar las distintas clases de jugadores. Unos son complemento de otros y allí nace lo que se llama juego colectivo. No todos tienen talento y lectura de juego, ni todos son ganadores en confrontaciones de fuerza.

Todo esto conlleva una inquietud de tipo exclusivamente futbolístico. Para jugar de área a área se necesita una exuberante preparación física y una mecanización de movimientos, en concordancia con la exigencia del equipo. James tiene, como tantos jugadores, más talento e inteligencia para jugar que la misma condición físico-atlética. No es jugador de choque, ni de perseguir adversarios, ni de realizar esfuerzos defensivos. Creo que hace parte de ese exclusivo grupo de jugadores tocados con la varita mágica, capaces de hacer jugar a sus compañeros o dejarlos cerca al gol, como lo vemos en Messi, especialmente en su Barcelona.

Reconoció en James un gran jugador, que requiere del entrenador correcto para que lo ubique en la posición acertada dentro del campo. Siendo excelente, no tiene “hueco” en la mayoría de los onces de Europa, porque todos ellos requieren de un jugador que vaya de área a área.