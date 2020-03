El centro: la nueva minoría

Esta minoría a la que pocos quieren escuchar no es santista, ni petrista y mucho menos uribista. Es capaz de reconocer las virtudes y los defectos de los demás sin por ello convertirse en fanática de alguno de los “ismos”. Lo que tiene de sobra es lo que le está faltando en exceso a esta sociedad: sentido común. Pero eso de escuchar y respetar a las minorías todavía no es de este país.

En este país no se le puede dar crédito a alguien o tener alguna postura que se asemeje a la de algún extremo porque se es tachado de uribista o petrista, según sea el caso, y siempre traidor de la causa. Esta semana, por ejemplo, Claudia López fue tildada de uribista por la izquierda petrista porque osó decirle a un estudiante de la Universidad Distrital que los capuchos no representan a nadie y al contrario violan el derecho de la ciudadanía a manifestarse libremente. La insensatez llega a unos extremos absurdos: Claudia López, la más ferviente crítica de Uribe, a la que todos vimos cantándole las verdades sin ningún resquemor, ahora es tildada uribista.

¿Por qué no aceptar que con Uribe se lograron sentar las bases para la paz, se obtuvieron los más altos niveles de cobertura educativa que el país haya tenido, la economía creció y el optimismo volvió? ¿Por qué no reconocerle a Santos, en vez de tildarlo de traidor, que gracias a su empeño se firmó la paz con la guerrilla más vieja del continente americano, convirtiéndonos en una nación viable aunque subsista el problema de violencia en el país? ¿Y por qué no poder mostrarse de acuerdo con las ideas de Petro de justicia, equidad e igualdad de condiciones para acceder a educación y salud de buena calidad y vivienda digna para todos?