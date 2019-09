El cero también suma

none

Reconocer que el futuro tiene suscrito un contrato irremediable con el fracaso y prepararse para afrontarlo no es una ganancia exclusiva de los estudiantes que lidian con el flagelo del cero; de hecho, un reciente análisis de la firma de consultoría Bain & Company demostró que en el caso de las empresas, aquellas que se encuentran preparadas para contextos de crisis logran alcanzar una tasa de crecimiento anual del 17 % durante la recesión, con respecto a las que no planifican las desaceleraciones.

Por otro lado, las equivocaciones no solo proveen al desacertado de nuevas vías para encaminarse hacia el éxito, también son un suministro esencial para forjar un espíritu resiliente, capaz de sortear la incertidumbre de la faceta profesional y las exigencias de un mercado ocupacional cada vez más amenazado por el relevo que plantea la automatización hacia 2030.

Y no es que el rigor que implica recorrer un pénsum con excelencia carezca de mérito —logro de muy pocos, por demás— o que el sistema de calificación actual no sea una vía eficiente para blindar al cartón de grado de la mediocridad. La reflexión pasa más por el descrédito que tiene el fracaso y la adversidad a lo largo de la enseñanza.

Quizá no haya acto más contraproducente en la carrera hacia el anhelado diploma que intentar promediar un cinco utilizando al insípido número cero como principal insumo. Y es que este dígito, además de ser incapaz de aportar en las operaciones de la calculadora académica, también lidia con el vergonzoso estigma de la incompetencia y la desventura profesional.